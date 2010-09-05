احداث بزرگترین منطقه ویژه درمانی خاورمیانه در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این طرح در زمینی به مساحت 132 هکتار و با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بهترین منطقه آب و هوایی مشهد در یک دوره سه تا پنج ساله ساخته می شود.

ساخت بیمارستان 100 تختخوابه امداد و نجات شماره دو (بر اساس اجرای دستور مقام معظم رهبری در سال 76 در قالب ساخت دو بیمارستان امداد و نجات در مشهد)، ‌ایجاد دانشگاه بین المللی علوم پزشکی اسلامی، ایجاد نخستین پارک علم و فناوری علوم پزشکی کشور، بیمارستان تخصصی 110 تختخوابه کودکان، ایجاد پایگاههای اورژانس هوایی، ایجاد کارخانه های دارو سازی و تولید لباسهای بیمارستانی از جمله طرحهای اجرایی در این منطقه به شمار می رود.

شبستری، ایجاد ساختمان اداری با 90 درصد پیشرفت کار، ‌آغاز ساخت بیمارستان تخصصی سرطان کودکان با مشارکت خیران و سرمایه گذاری 200 میلیارد ریال و تهیه و ایجاد مقدمات ساخت برای دیگر طرحها را از جمله اقدامات اجرایی در این طرحها برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: تا کنون 11 گروه سرمایه گذاری برای مشارکت در ساخت مجتمعهای بیمارستانی،‌ کلینیکهای تخصصی و پلی کلینیکهای تخصصی اعلام آمادگی کرده اند.

شبستری با اشاره به ورود سالانه 25 میلیون زائر داخلی و خارجی به مشهد مقدس، اجرای این طرح را ضروری اعلام کرد و اظهارداشت: با اجرای این طرح، علاوه بر تشکیل بزرگترین قطب درمانی کشور، به مسافران خارجی نیز خدمات ارائه داده می شود.