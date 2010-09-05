اعتبارات تخصیصی به مراکز نگهداری کودکان معلول بوشهر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از مراکز نگهداری کودکان عقب افتاده ذهنی و جسمی نیلوفران آبی و شیرخوارگان آمنه بوشهر افزود: با توجه به اینکه به مدیریت این مراکز توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و میزان هزینه ها انجام شده بسیار بالا است، بهزیستی استان بخشی از هزینه های این مراکز را از طریق مشارکتهای مردمی پرداخت کند.

وی اظهار داشت: با ارزیابیهای صورت گرفته مدیریت این مراکز بیش از چند برابر سرانه تخصیصی به آنها هزینه می کنند که گاهی می تواند در درازمدت مشکلاتی برای آنها ایجاد کند .

امام جمعه بوشهر گفت: با یک کار کارشناسی اقتصادی و جذب اعتبارات غیردولتی می توان زمینه ای ایجاد کرد که بین هزینه ها و درآمد این مراکز تناسب منطقی پدید آید .

وی با بیان اینکه اتاق فکر برای نگهداری کودکان معلول در استان تشکیل شود، گفت: با تشکیل این اتاق فکر برنامه ریزی های وسیعی برای گروه های هدف که موجب رفع مشکلات انها شود، صورت گیرد.

صفایی بوشهری تاکید کرد: حل مشکلات این مراکز نیازمند استفاده از آخرین استانداردهای بهداشت و درمان در قالب یک برنامه دانش محور با استفاده از طراحی بهینه نرم افزار و سخت افزاری است .

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز گفت: باتوجه به اینکه این سازمان به تنهایی قادر به حل مشکلات مددجویان تحت پوشش که عمدتاً افراد معلول هستند، نیست، نیازمند کمکهای مردمی مردم نوع دوست استان هستیم.

علی اگبر گرگوری مطلق با بیان اینکه 80 درصد از وظایف و ماموریتهای این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: هم اکنون یکی از مشکلات اصلی مراکز غیردولتی فعال در بخش بهزیستی استان بوشهر نداشتن مکان مناسب و استیجاری بودن محل استقرار این مراکز است .

وی اظهار داشت: در حال حاضر 256 مرکز نگهداری و موسسات خیریه در استان فعال است که تقریباً بخش عمده ای از انها از مکان مناسبی برخوردار نیستند.