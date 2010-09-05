مجمع عمومی عادی بیمه دانا برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نماد معاملاتی بیمه دانا در بورس اوراق بهادار تهران روز هشتم شهریور به بهانه برگزاری مجمع این شرکت متوقف شد و مقرر شده بود که این مجمع ساعت 11 امروز 14 شهریور در هتل فردوسی تهران برگزار شود.

بدین ترتیب زمان جدید برگزاری این مجمع مطابق قانون تجارت و مقررات بار دیگر باید آگهی و اعلام شود. اکثریت سهامداران بیمه دانا (حدود 95 درصد) حقوقی هستند و تنها 5 درصد سهام این شرکت به عموم واگذار شده است.

مجمع این شرکت به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران با توجه به ترکیب سهامداری برگزار نشد. این شرکت به تازگی وارد بورس شده است.