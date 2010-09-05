انفجارهای بغداد 10 کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع وزارت کشور عراق اعلام کرد که ساعت ده و پنجاه دقیقه امروز به وقت محلی یک دستگاه خودروی بمگذاری شده در منطقه "باب المعظم" بغداد منفجر شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.

این منبع عراقی پیش بینی کرد که آمار تلفات این انفجار افزایش یابد.

انفجار دیگر نیز در منطقه "الدوره" در جنوب بغداد رخ داد که منجر به کشته شدن یک سرهنگ عراقی شد.

گفتنی است برخی مقامات و کارشناسان سیاسی عراق به ادامه تاخیر در تشکیل دولت که به ایجاد ناامنی در این کشور منجر خواهد شد هشدار داده اند.