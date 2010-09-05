شهر ساروق منطقه نمونه گردشگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، محمدحسین فراهانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نکوداشت کربلایی کاظم ساروقی افزود: ساروق با وجود سرسبز بودن منطقه، زادگاه بزرگمردی چون کربلایی کاظم ساروقی و شهرت فرش این منطقه برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، منطقه‌ای بسیار ارزشمند است.

فراهانی با بیان اینکه ساروق با داشتن گذشته تاریخی ارزشمند، به‌عنوان دارالملک فراهان نامگذاری شده‌است، اظهار داشت: این منطقه در گذشته به‌عنوان اقامتگاهی برای زائران عتبات‌عالیات بوده‌است. وی با بیان اینکه تاریخ تاکنون شاهد ظهور پدیده‌های خارق‌العاده بسیاری در حوزه دین بوده ‌است، تصریح کرد: کربلایی کاظم ساروقی به‌عنوان بزرگترین معجزه قرن، نشانه‌ای از عظمت خداوند در عصر حاضر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به اینکه کربلایی کاظم ساروقی به‌عنوان فردی بی‌سواد و امی با تقویت فطرت دینی خود موفق به کسب درجات عالی شد، خاطرنشان کرد: وی به‌عنوان دوستدار واقعی قرآن و اهل‌بیت(ع) با به‌کار بردن دستورات دین در زندگی خود، مورد عنایت پروردگار قرار گرفت و در سن 27 سالگی به یک‌باره حافظ کل قرآن شد.