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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

در مراسم نکوداشت ساروقی:

شهر ساروق منطقه نمونه گردشگری می شود

شهر ساروق منطقه نمونه گردشگری می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: شهر ساروق به دلایل مختلفی از جمله برخورداری از آب و هوای مساعد به‌زودی به‌ عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری در سطح کشور مطرح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، محمدحسین فراهانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نکوداشت کربلایی کاظم ساروقی افزود: ساروق با وجود سرسبز بودن منطقه، زادگاه بزرگمردی چون کربلایی کاظم ساروقی و شهرت فرش این منطقه برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، منطقه‌ای بسیار ارزشمند است.
 
فراهانی با بیان اینکه ساروق با داشتن گذشته تاریخی ارزشمند، به‌عنوان دارالملک فراهان نامگذاری شده‌است، اظهار داشت: این منطقه در گذشته به‌عنوان اقامتگاهی برای زائران عتبات‌عالیات بوده‌است.
 
وی با بیان اینکه تاریخ تاکنون شاهد ظهور پدیده‌های خارق‌العاده بسیاری در حوزه دین بوده ‌است، تصریح کرد: کربلایی کاظم ساروقی به‌عنوان بزرگترین معجزه قرن، نشانه‌ای از عظمت خداوند در عصر حاضر است.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به اینکه کربلایی کاظم ساروقی به‌عنوان فردی بی‌سواد و امی با تقویت فطرت دینی خود موفق به کسب درجات عالی شد، خاطرنشان کرد: وی به‌عنوان دوستدار واقعی قرآن و اهل‌بیت(ع) با به‌کار بردن دستورات دین در زندگی خود، مورد عنایت پروردگار قرار گرفت و در سن 27 سالگی به یک‌باره حافظ کل قرآن شد.  
 
وی با بیان اینکه به‌منظور ایجاد جاذبه بیشتر این منطقه موزه مردم‌شناسی و میراث روستایی در شهر ساروق افتتاح شد، افزود: این موزه به‌عنوان اولین موزه مردم‌شناسی و میراث روستایی در کشور است که بیشتر وسایل آن نیز هدایای خود مردم ساروق است.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اضافه کرد:  با افتتاح موزه مردم‌شناسی و میراث روستایی بر غنای شهر ساروق بیش از گذشته افزوده شده و این شهر به‌عنوان یکی از مناطق مهم و نمونه گردشگری در جذب توریست در کشور و هم‌چنین در جهان مطرح شود.

سومین مراسم نکوداشت معجزه قرن کربلایی "کاظم کریمی‌ساروقی" در آستان امامزادگان 72 تن ساروق برگزار شد.

کد مطلب 1146080

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