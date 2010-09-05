13 میلیارد ریال زکات در اردبیل جمع آوری شد

بهمن دستاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش زکات طی سال جاری اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مشکلات پیش آمده، امسال شاید شاهد کاهش پرداخت زکات در استان باشیم.

وی با بیان اینکه زکات جمع آوری شده در این استان در روستاهای استان هزینه می شود، افزود: با توافقی که با سپاه حضرت عباس (ع) به عمل آمده، مقرر شده که زکات دریافتی از روستائیان توسط قرارگاه خاتم انبیا در همان روستا و یا سایر روستاها هزینه شود.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان با اشاره به رشد پرداخت زکات در سال 88 در مقایسه با سالهای قبل اضافه کرد: بی شک افزایش زکات در استان موجب ارتقا، رشد و شکوفایی خدمات در روستاها خواهد شد و باید این فرهنگ در جامعه گسترش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته مردم این استان بالغ بر 14 میلیارد ریال نیز صدقه و کمکهای نقدی پرداخت کرده اند، تصریح کرد: فرهنگ صدقه پردازی در جامعه و بویژه استان اردبیل پذیرفته شده است.

دستاری از وجود چهار هزار صندوق صدقه بزرک در سطح شهرها و روستاهای این استان خبر داد و ابراز داشت: صندوقهای صدقه کوچک و خانگی نیز در تمام منازل، مغازه ها و مراکر تجاری و خدماتی در اشکال و قالبهای مختلف توزیع شده است.

وی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته در خصوص نصب بیش از اندازه صندوقهای صدقه در خیابانهای اردبیل متذکر شد: نصب صندوقهای صدقه متناسب با جمعیت و فواصل مشخص صورت گرفته و هم اکنون به غیر از خیابان امام خمینی اردبیل که با تراکم صندوق صدقه مواجه باشیم، در سایر نقاط حتی نیاز به افزیش نیز هست.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان خرید و واگذاری جهیزیه برای نو عروسان، فعالیتهای فرهنگی، عمرانی، درمانی، تحصیل دانش آموزان تحت پوشش و... را از جمله محلهای هزینه کرد وجوهات دریافتی صدقه و کمکهای نقدی مردم عنوان کرد.

وی در پایان حفظ کرامت و عزت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: مسئولان استان باید با پدیده زشت تکدی گری به صورت جدی مقابله کنند تا کمکهای مردمی در جای صحیح هزینه شده و به دست نیازمندان واقعی برسد.