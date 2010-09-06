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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک برگزار می شود

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک برگزار می شود

پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با مدیریت دانشگاه اصفهان و مشارکت دانشگاه Le Havre فرانسه مهرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صنایعی دبیرکل کنفرانس و عضو هیئت موسس انجمن تجارت الکترونیک ایران دراین باره گفت: صنایعی گفت: مقامات بلندپایه وزارت بازرگانی و بانک های کشور از جمله بانک مرکزی ، ملی ، ملت ، صادرات ، تجارت ، سپه و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمه ایران و آسیا ، شرکت های پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیک و حدود 20 استاد خارجی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و کشورهای منطقه، در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

 رییس دانشگاه مجازی اصفهان با اشاره به حضور نمایندگانی از 20 کشور جهان در این کنفرانس اظهار داشت: جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی در قالب منطقه آزاد و سهولت دسترسی های بین المللی، محل مناسبی برای حضور میهمانان خارجی در کنفرانس " ECDC2010" است که برای برگزاری انتخاب شده است
 
وی اضافه کرد: از تعداد 500 مقاله ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس ، 174 عنوان انتخاب شد که در کتاب مقالات کنفرانس و برای نخستین بار با نمایه IEEE جهانی به چاپ رسیده است.
 
دبیرکل کنفرانس " ECDC2010" با اشاره به برگزاری دوره چهارم این کنفرانس در کشور مالزی گفت: کسب و کار الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی و استراتژی های اجرایی آن ، بانکداری الکترونیکی ، امنیت الکترونیکی و چالش های قانونی برای آینده تجارت الکترونیکی و بیمه الکترونیکی از جمله محورهای این کنفرانس است.
 
به گزارش مهر، این کنفرانس با هدف تبدیل ایران به قطب تجارت الکترونیکی منطقه 8 و 9 مهرماه برگزار می شود.
کد مطلب 1146089

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