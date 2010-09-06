پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صنایعی دبیرکل کنفرانس و عضو هیئت موسس انجمن تجارت الکترونیک ایران دراین باره گفت: صنایعی گفت: مقامات بلندپایه وزارت بازرگانی و بانک های کشور از جمله بانک مرکزی ، ملی ، ملت ، صادرات ، تجارت ، سپه و گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمه ایران و آسیا ، شرکت های پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیک و حدود 20 استاد خارجی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و کشورهای منطقه، در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

رییس دانشگاه مجازی اصفهان با اشاره به حضور نمایندگانی از 20 کشور جهان در این کنفرانس اظهار داشت: جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی در قالب منطقه آزاد و سهولت دسترسی های بین المللی، محل مناسبی برای حضور میهمانان خارجی در کنفرانس " ECDC2010" است که برای برگزاری انتخاب شده است

وی اضافه کرد: از تعداد 500 مقاله ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس ، 174 عنوان انتخاب شد که در کتاب مقالات کنفرانس و برای نخستین بار با نمایه IEEE جهانی به چاپ رسیده است.

دبیرکل کنفرانس " ECDC2010" با اشاره به برگزاری دوره چهارم این کنفرانس در کشور مالزی گفت: کسب و کار الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی و استراتژی های اجرایی آن ، بانکداری الکترونیکی ، امنیت الکترونیکی و چالش های قانونی برای آینده تجارت الکترونیکی و بیمه الکترونیکی از جمله محورهای این کنفرانس است.

به گزارش مهر، این کنفرانس با هدف تبدیل ایران به قطب تجارت الکترونیکی منطقه 8 و 9 مهرماه برگزار می شود.