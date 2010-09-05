تازه های دندانپزشکی در کنترل عفونت ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی یزدانی دبیر علمی دومین همایش دندانپزشکی از ارائه 6 برنامه غیرمدون پیشرفته به همراه 24 برنامه مدون آموزشی در این همایش خبر داد و گفت: در برنامه غیرمدون پیشرفته همایش بنا به درخواست دندانپزشکان تازه های اصول زیبایی و کنترل عفونت در دندانپزشکی و ایمپلنتولوژی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این همایش با برنامه های مدون و غیرمدون از 7 تا 9 مهر سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود، اظهارکرد: هدف از برگزاری دومین همایش علمی دندانپزشکان، کسب امتیازهای لازم به همراه برآورده کردن نیازهای آموزشی دندانپزشکان است.

یزدانی با اشاره به اینکه تازه های دندانپزشکی هم در این همایش ارایه می شود، افزود: جراحی، ترمیمی، اندو، پروتزهای دندانی، دندانپزشکی اطفال و پاتولوژی دهان فک و صورت از موضوعات برنامه های مدون همایش دندانپزشکی است.

وی با بیان اینکه موضوعات برنامه های این همایش با نظرسنجی از انجمنهای علمی تخصصی دندانپزشکی انتخاب شده است، گفت: در این همایش 3 روزه 124 نفر از اساتید برجسته دندانپزشکی سخنرانی خواهند نمود.

یزدانی از دیگر اهداف برگزاری این همایش را ارتقاء سطح علمی دندانپزشکان و در نهایت رضایت مندی مردم از خدمات دندانپزشکی برشمرد و افزود: جشنواره مواد و تجهیزات دندانپزشکی نیز در کنار برنامه های علمی این همایش برگزار خواهد شد.

ثبت نام در دومین همایش دندانپزشکی به صورت حضوری با مراجعه به سازمان نظام پزشکی و نیز به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان به نشانی www.irimc.org امکانپذیر است که با توجه به محدودیت در ظرفیت پذیرش این همایش، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند.