43 شهید ورزشکار در خراسان جنوبی شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا اصغری ظهر یکشنبه در جمع خانواده های شهدای ورزشکار خراسان جنوبی تصریح کرد: تا چند سال گذشته تنها چهار شهید ورزشکار در خراسان جنوبی وجود داشت اما از زمان آغاز فعالیت شورای بسیج ورزشکاران در این استان 43 شهید ورزشکار شناسایی و معرفی شده است.

وی به راه اندازی شورای بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی از سال 1386 اشاره کرد و افزود: ایجاد تعامل با جامعه بسیج استان، پاسداری از اصول و ارزشهای انقلاب و جلوگیری از نفوذ بیگانگان از مهمترین اهداف تاسیس شورای بسیج ورزشکاران است.

اصغری همچنین با اشاره به وظایف شورای بسیج ورزشکاران گفت: برگزاری دوره های منش پهلوانی، اخلاق ورزشی، تعظیم شعائر اسلامی، برگزاری یادواره شهدای ورزشکار، دیدار ورزشکاران با علما و مسابقات قرآنی از مهمترین وظایف این شورا است.

وی با بیان اینکه شورای بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی تاکنون فعالیت های خوبی داشته است، اظهار داشت: اعزام چهارمین کاروان راهیان نور به مناطق جنوبی کشور با اعتباری بالغ بر 10 میلیون تومان، حضور فعال در مراسمات ملی و مذهبی و برگزاری پنجمین دوره یادواره شهدای ورزشکار استان از مهمترین فعالیتهای شورای بسیج ورزشکاران این استان است.

دبیر شورای بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی بیان داشت: به دستور مدیر کل تربیت بدنی استان این شورا به عنوان پل ارتباطی بین اداره کل تربیت بدنی استان و ورزشکاران به منطور طرح انتقادات و پیشنهادات انتخاب شده است.

وی از برگزاری مراسم اعتکاف به همت جامعه ورزشی استان در روزهای 24، 25 و 26ماه مبارک رمضان خبر داد و خاطرنشان کرد: در این طرح حدود 200 نفر در محل مسجد توحید بیرجند معتکف می شوند.

اصغری در پایان از برگزاری مسابقات فوتبال بین پایگاه های بسیج محلات خراسان جنوبی در آینده نزدیک خبر داد.