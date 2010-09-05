۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

کنسرت گروه "پریشاد" برگزار می‌شود

کنسرت گروه موسیقی "پریشاد" به سرپرستی پریچهر خلوتی همزمان با عید سعید فطر در تاریخ 19 شهریورماه ساعت 17 ویژه بانوان در تالار وحدت برگزار می‌شود.

 سرپرست گروه موسیقی پریشاد با اعلام اینکه این کنسرت هدیه ای است به موسسه حامیان سلامت روان به خبرنگار مهر گفت : پریچهر خلوتی در ادامه افزود : در بخش نخست این کنسرت آثاری از اساتید موسیقی ملی و اصیل ایرانی در دستگاه ماهور،چهارگاه و اصفهان اجرا می شود ؛یکی از ویژگی های این کنسرت اجرای خانم نازی بخشایش از پیانیست های خوب عرصه موسیقی است که دو ترانه با عنوان "داستان عشق" و "به تو هرگز نگفتم من" را در دستگاه ماهور به روی صحنه می برد.  

وی در پایان افزود : در ادامه این کنسرت قطعاتی از اساتیدی چون محمد سریر، انوشیروان روحانی، همایون خرم ، فضل الله توکل، علی تجویدی و مهدی خالدی به روی صحنه می رود بر همین اساس قطعات "نمی شه غصه یه لحظه ما رو تنها بزاره" ،"ساغر شکسته" ،"ای ماه من " و " من که مجنون توام " ، "انتظار" اجرا می شود؛همچنین پایان بخش این کنسرت قطعه "یک شب نیاسودم" با شعر و آهنگ خودم خواهد بود.       

