سرپرست گروه موسیقی پریشاد با اعلام اینکه این کنسرت هدیه ای است به موسسه حامیان سلامت روان به خبرنگار مهر گفت : پریچهر خلوتی در ادامه افزود : در بخش نخست این کنسرت آثاری از اساتید موسیقی ملی و اصیل ایرانی در دستگاه ماهور،چهارگاه و اصفهان اجرا می شود ؛یکی از ویژگی های این کنسرت اجرای خانم نازی بخشایش از پیانیست های خوب عرصه موسیقی است که دو ترانه با عنوان "داستان عشق" و "به تو هرگز نگفتم من" را در دستگاه ماهور به روی صحنه می برد.

وی در پایان افزود : در ادامه این کنسرت قطعاتی از اساتیدی چون محمد سریر، انوشیروان روحانی، همایون خرم ، فضل الله توکل، علی تجویدی و مهدی خالدی به روی صحنه می رود بر همین اساس قطعات "نمی شه غصه یه لحظه ما رو تنها بزاره" ،"ساغر شکسته" ،"ای ماه من " و " من که مجنون توام " ، "انتظار" اجرا می شود؛همچنین پایان بخش این کنسرت قطعه "یک شب نیاسودم" با شعر و آهنگ خودم خواهد بود.