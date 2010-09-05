716 نوع خدمت بالینی در وزارت بهداشت فهرست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی با اعلام این خبر افزود: تاکنون در 17 حوزه و رشته تخصصی، کمیته‌های راهبری، برای شناسنامه ‌دار شدن خدمات بالینی تشکیل شده و 273 زیرکمیته نیز پیگری امر استانداردسازی و شناسنامه‌دار کردن خدمات بالینی است.

وی افزود: پس از استانداردسازی و شناسنامه‌دار شدن خدمات بالینی و ارائه راهنمای بالینی برمبنای آنها، به مقوله تعرفه‌ها براساس آنها خواهیم پرداخت.

امامی رضوی با اشاره به اینکه ساماندهی ارائه خدمات در حوزه سلامت، خدماتی را حمایت و تحت پوشش بیمه قرار خواهد داد، اظهار داشت: متأسفانه نظام تعرفه ‌گذاری در کشورها قدیمی و بر مبنای منابع علمی خارجی است. بنابراین برای بومی‌سازی تعرفه‌ها متناسب با نیازهای کشور باید پروسه استانداردسازی، شناسنامه دار شدن و راهنمای بالینی ارائه خدمت که تکلیف قانونی مأموریت حوزه نظام سلامت است، انجام شود.