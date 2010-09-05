  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

716 نوع خدمت بالینی در وزارت بهداشت فهرست شد

716 نوع خدمت بالینی در وزارت بهداشت فهرست شد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در راستای شناسنامه‌دار شدن خدمات بالینی تاکنون 716 نوع خدمت توسط 782 عضو هیئت علمی دانشگاه فهرست شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی با اعلام این خبر افزود: تاکنون در 17 حوزه و رشته تخصصی، کمیته‌های راهبری، برای شناسنامه ‌دار شدن خدمات بالینی تشکیل شده و 273 زیرکمیته نیز پیگری امر استانداردسازی و شناسنامه‌دار کردن خدمات بالینی است.

وی افزود: پس از استانداردسازی و شناسنامه‌دار شدن خدمات بالینی و ارائه راهنمای بالینی برمبنای آنها، به مقوله تعرفه‌ها براساس آنها خواهیم پرداخت.

امامی رضوی با اشاره به اینکه ساماندهی ارائه خدمات در حوزه سلامت، خدماتی را حمایت و تحت پوشش بیمه قرار خواهد داد، اظهار داشت: متأسفانه نظام تعرفه ‌گذاری در کشورها قدیمی و بر مبنای منابع علمی خارجی است. بنابراین برای بومی‌سازی تعرفه‌ها متناسب با نیازهای کشور باید پروسه استانداردسازی، شناسنامه دار شدن و راهنمای بالینی ارائه خدمت که تکلیف قانونی مأموریت حوزه نظام سلامت است، انجام شود.

کد مطلب 1146111

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها