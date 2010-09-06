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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۸

استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در گفتگو با مهر: آموزش مجازی امکانات جدیدی در اختیار مدرس قرار می‌دهد

استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در گفتگو با مهر: آموزش مجازی امکانات جدیدی در اختیار مدرس قرار می‌دهد

استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با اشاره به اینکه آموزش مجازی امکاناتی در اختیار آموزش کلاسیک قرار داده که پیش از آن در دسترس نبوده است گفت: آموزش مجازی امکان دسترسی دانشجو به استاد را بیشتر می‌کند.

دکتر نانسی تاش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه سال تحصیلی جدید فرصتی برای بررسی مبانی آموزش در عصر حاضر است و آیا آموزش مجازی منجر به حذف آموزش سنتی خواهد شد و یا این دو نوع آموزش می‌توانند در کنار هم همزیستی داشته باشند، گفت: بنده در حال حاضر علاوه بر تدریس حضوری به عنوان استاد آنلاین نیز مشغول به کار هستم.

تاش تصریح کرد: من هم به عنوان کسی که تنها براساس آموزش کلاسیک تدریس کرده و هم به عنوان کسی که به شیوه مجازی به تدریس مشغول بوده و چه کسی که با تلفیقی از این دو شیوه به امر تدریس پرداخته هر کدام از این شیوه‌های آموزشی را دارای نقاط قوت و ضعف می‌بینم.
 
استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا یادآور شد: آموزش مجازی برای استاد این مزیت را دارد که بدون حضور در کلاس درس به تدریس بپردازد. این نوع آموزش امکان دسترسی دانشجو به استاد را ساده‌تر می‌کند.
 
این متخصص ادیان یادآور شد: حوزه مورد تدریس بنده مطالعات ادیان است. آموزش مجازی در این حوزه باعث می‌شود تعامل من با دانشجویان از یک سو و تعامل دانشجویان با یکدیگر از سوی دیگر کم باشد.
 
نانسی تاش افزود: در حالی که در آموزش کلاسیک در این حوزه مدرس با دانشجویان تعامل دارد و بحثها و گفتگوهای جذاب و چالش‌برانگیزی میان آنها شکل می‌گیرد.
کد مطلب 1146113

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