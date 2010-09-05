بازیکنان جدید نازپرورده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رایان گیگز با انتقاد از بازیکنان جوان فوتبال انگلستان، آنها را نازپرورده خواند. این بازیکن که از اوایل دهه 90 به منچستریونایتد پیوست، در این مدت 23 مدال با این تیم کسب کرده است. گیگز با اینکه درآمد خوبی کسب کرده با این حال می گوید در مقایسه با امروزی ها، پول ناچیزی دریافت کرده است.

گیگز گفت: به بازیکنان جوان لیگ برتر رقم های بسیار بالایی پیشنهاد می شود در حالی که آنها برای باشگاه هایشان کاری نمی کنند. آنها هرگز نمی توانند به خوبی هم نسل های من باشند چراکه نازپرورده بار آمده اند.

بر پایه گزارش رسانه های انگلیسی، گیگز 36 ساله در سال 2009 موفق شد جایزه شخصیت ورزشی بی بی سی را از آن خود کند.