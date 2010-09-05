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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

دانایی فر در گفتگو با مهر:

خروج نیروهای آمریکایی از عراق مثبت و سازنده است

خروج نیروهای آمریکایی از عراق مثبت و سازنده است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق را گامی مثبت و سازنده توصیف کرد.

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خبر خروج نیروهای آمریکایی از عراق تصریح کرد: این اتفاق سازنده و خوب است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با خروج نیروهای آمریکایی مشکلات رفت و آمد ایرانیان و نیز مشکلاتی که ناشی از حضور نیروهای آمریکایی در عراق در مرزهای عراق و ایران وجود دارد بر طرف شود.
 
دانایی فر ادامه داد: معتقدیم ارتش و نیروهای نظامی عراق خودشان توانایی اداره کشورشان را دارند و می توانند امنیت خود را برطرف کنند و مشکلی در این زمینه ندارند.
 
سفیر ایران در بغداد در پایان بیان داشت: شاید هم از برخی جهات اگر اختیار دست نیروهای نظامی عراق باشد کارآیی شان نسبت به آنچه تا کنون بوده افزایش پیدا می کند.
کد مطلب 1146117

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