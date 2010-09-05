خروج نیروهای آمریکایی از عراق مثبت و سازنده است

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خبر خروج نیروهای آمریکایی از عراق تصریح کرد: این اتفاق سازنده و خوب است.

وی تاکید کرد: امیدواریم با خروج نیروهای آمریکایی مشکلات رفت و آمد ایرانیان و نیز مشکلاتی که ناشی از حضور نیروهای آمریکایی در عراق در مرزهای عراق و ایران وجود دارد بر طرف شود.

دانایی فر ادامه داد: معتقدیم ارتش و نیروهای نظامی عراق خودشان توانایی اداره کشورشان را دارند و می توانند امنیت خود را برطرف کنند و مشکلی در این زمینه ندارند.

سفیر ایران در بغداد در پایان بیان داشت: شاید هم از برخی جهات اگر اختیار دست نیروهای نظامی عراق باشد کارآیی شان نسبت به آنچه تا کنون بوده افزایش پیدا می کند.