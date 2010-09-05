فرانسوی ها در اعتراض به سیاست "بیگانه گریزی" سارکوزی تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، دیروز (شنبه) کولی های رومانی تبار و مردم فرانسه در قالب اتحادیه ها، وکلا، دوستداران طبیعت، فعالان چپگرا و سایر احزاب در مخالفت با سیاست "نیکلا سارکوزی" در اخراج کولی ها تظاهرات کردند و اقدام دولت را تبلیغاتی و غیر قابل تحمل خواندند.

شهروندان فرانسوی در این تجمع نسبت به سیاست "بیگانه گریزی" دولت فرانسه اعتراض داشتند.

اخراج کولی ها در پی دستور نیکلا سارکوزی برای تخریب 300 اردوگاه غیرقانونی کولی ها صورت گرفت و اولین اردوگاهی که تعطیل شد در مرکز شهر "سنت اتین" قرار داشت که محل سکونت بیش از صد کولی بود.

گفتنی است که این کولی ها از ماه مه گذشته در چادرها و پناهگاه های موقتی به سر می بردند که در زمین های متعلق به شهرداری سنت اتین دایر شده بود. بیشتر این افراد از کشورهای اروپای شرقی و عمدتا رومانی و بلغارستان به فرانسه آمده بودند.

سارکوزی همچنین خواسته است که اعضای جامعه کولی های رومانی بدون فوت وقت از فرانسه اخراج شوند.

گزارش ها حاکی است که دولت سارکوزی به تازگی موضع انعطاف ناپذیرتری در برابر کولی های اروپای‌شرقی و جوامعی که دائما در حال جا بجایی هستند، اتخاذ کرده است.

دولت فرانسه می گوید، اردوگاه های غیرقانونی کولی ها محلی برای قاچاق و استثمار کودکان برای تکدی گری، اشاعه فساد و جنایت هستند.

این گزارش افزود: دولت فرانسه به دلیل اقدام اخیر خود در اخراج کولی های رومانی تبار از فرانسه، با واکنش منفی مجامع مدنی، چپ گرایان و کلیساها مواجه شد و همچنین انتقاد شدید سازمان ملل متحد و کمیسیون اتحادیه اروپا را که از این اقدام ابراز نگرانی کرده بودند، برانگیخت.