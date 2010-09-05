ضمانت اجرایی برجسته ترین امتیاز نظام حقوق بشر اسلامى است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام سید داوود روحانی حسینی ظهر یکشنبه در نشست بررسی "نگاه والای اسلام به مقوله حق" با اشاره به اینکه زیرساز داخلى نظام حقوق بشر در اسلام، قواعد تنظیمگر روابط فردى و اجتماعى انسانها است، افزود: در این نظام بسیارى از تکالیف و وظایف فردى در حوزه مسائل حقوقى اند، اما نظام غیرالهى، بسیارى از تکالیف و وظایف فردى را از حیطه مسائل حقوقى بیرون می شمارد و آنها را تنها امورى اخلاقى مى داند که تصمیم گیرى درباره آنها برعهده خود فرد یا جامعه اى است که در حوزه نیازها و روابط فردى تصمیم مى گیرد.

وی هدف و زیرساز غایى نظام حقوق بشر در نظام حقوقى اسلام را نورانى ساختن جامعه انسانى دانست و افزود: البته سالک این راه، در میانه مسیر، از منزلگاه عدل و قسط هم می گذرد و عدل هدف متوسط این نظام است، اما زیرساز غایى نظام حقوق بشر در غرب را اگر خوشبینانه بدان بنگریم این است که انسانها از "استاندارد"ها و هنجارهاى مطلوب یک زندگى متمدنانه بهره گیرند و تعیین کننده این "میزان" ها و "هنجار" ها چیزى جز آرزوها، خواستها، بلندپروازىها، رغبتها و در یک واژه "هوس" ها نیست.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه مى توان برترى هاى نظام حقوق بشر اسلامى را در مساله تکالیف و احکام خانوادگى نگریست افزود: امورى همچون میراث برى، نفقه پردازى، همدلى با همسر و رعایت حقوق او، همه از مسائل فردىاند، اما کاملا حقوقى به شمار مى آیند و تصمیم گیرى پیرامون آنها در زمره اختیارات دادگاه اسلامى، براساس مواد حقوقى الهى است؛ یعنى "خانواده" در نظام حقوق بشر اسلامى یک بنیاد اصیل است و همه آن احکام در خدمت این بنیادند .

این محقق و پژوهشگر مسائل حقوقی ، برترى دیگر نظام حقوق بشر در اسلام را قابلیت و زمینه برهان پذیرى آن دانست و افزود: نظام حقوقى برهان پذیر آن است که بتوان بر سودمند یا زیانبار بودن آن، برهان اقامه کرد، البته هنگامى این برترى کامل است که برهان اقامه شده، برهانى عقلى باشد نه تجربى .

وی با اشاره به اینکه یکى از برجسته ترین امتیازات نظام حقوق بشر اسلامى این است که برخلاف مکاتب و نظامهاى آرمان خواه غربى و شرقى، در محدوده کتابها و مقالات باقى نمی ماند و ضمانت اجراى آن به همراهش پیش بینى شده است، افزود: ضمانت اجراى هر قانون و قاعده حقوقى بر دو بنیان استوار است: یکى هراس از شرمندگى نزد دیگران و دیگرى بیم از کیفر، اما اگر در برخى از موارد، هیچ یک از این دو یافت نشود، انگیزهاى بشرى براى اجراى قانون باقى نمىماند .

روحانی ادامه داد: قانون شکنى اگر در پنهان صورت پذیرد، قانون شکن خود را از نگاه نقدآمیز جامعه و شرمندگى عمومى رها مىشمارد و اگر قانون شکن داراى اقتدار و نفوذ اجتماعى باشد، مىتواند از کیفر برکنار بماند و با توان خویش راه مجازات را ببندد .

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ، نظام حقوقى اسلام را داراى افتخار آمیزترین کارنامه دانست و ادامه داد: همه شریعتهاى آسمانى و بویژه اسلام، به انسان چنین پیام دادهاند که اجراى قانون کارى است بایسته که تنها با نیت نزدیکى به پروردگار و در همه جا و همه دم باید بدان وفادار بود؛ زیرا آن کس که شرمندگى نزد وى بسیار رنجآور است خداست؛ و نیز آن کس که گناهکاران را کیفر جاوید مىدهد خداست .

روحانی حسینی جایگاه اخلاق در پایبندى به قانون و ضمانت اجراى قوانین حقوقى موثر دانست و ادامه داد: قرآن کریم رهنمودهاى اخلاقى را برترین ضامن اجراى احکام الهى مىشمارد. هر گاه قرآن مسالهاى اخلاقى را طرح مى سازد، از آرمانهاى اخلاقى نیز یاد مى کند.

وی انسجام و تناسب را از برترى های دیگر نظام حقوق بشر در اسلام دانست و افزود: جلوه فرازین این هماهنگى را می توان در قرآن کریم یافت و از رهگذر آن، پى برد که چرا نظام حقوقى اسلام از این ویژگى برخوردار است قرآن کتابى است که در زمانى با نشیب و فرازهاى گوناگون فرود آمده است . در طول دوران نزول قرآن، مسلمانان در وضعیتهاى بسیار متفاوت مىزیستند

وی نظام حقوق بشر در غرب را بر گرفته شده از اندیشه و خواستهاى متفکران بشرى یا دولتها و ملتها که همواره داراى اختلاف و ناسازگارى درونى هستند عنوان نموده و افزود: آنچه در طول چند دهه اخیر از سوى «سازمان ملل» و ارکان آن صدور یافته، هرگز از هماهنگى و یکدستى برخوردار نبوده است؛ و همین، یکى از برجستهترین دلایل شکست و ناکامى آن به شمار مىرود .

وی افزود: از دیگر ویژگىهاى برجسته نظام حقوق بشر در اسلام این است که انسان را در میان انبوهى از کلیات حقوقى، بدون ابزار سنجش و تشخیص رها نکرده است. انسان در هر عرصهاى نیازمند ابزارى براى تشخیص درست از نادرست و حق از باطل است .