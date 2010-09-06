تدوین "سوت پایان" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری سومین فیلم سینمایی نیکی کریمی پنجشنبه 11 شهریورماه به پایان رسید و از روز گذشته مستانه مهاجر تدوین آن را آغاز کرده است. فیلم "سوت پایان" اثری اجتماعی است که کریمی فیلمنامه آن را نوشته است. در این فیلم زوج مستندسازی درگیر مشکلات سوژه فیلم خود می‌شوند و تا پایان راه او را همراهی می‌کنند.

شهاب حسینی، اشکان خطیبی، بهنوش بختیاری و هستی مهدوی‌فر در کنار نیکی کریمی بازیگران فیلم سینمایی "سوت پایان" هستند. سرمایه‌گذار این فیلم مهرداد مجیدی مدیرعامل شرکت "عصر نوین بی‌تا" است.