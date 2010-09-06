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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

تدوین "سوت پایان" آغاز شد

تدوین "سوت پایان" آغاز شد

تدوین فیلم سینمایی "سوت پایان" به کارگردانی نیکی کریمی توسط مستانه مهاجر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری سومین فیلم سینمایی نیکی کریمی پنجشنبه 11 شهریورماه به پایان رسید و از روز گذشته مستانه مهاجر تدوین آن را آغاز کرده است. فیلم "سوت پایان" اثری اجتماعی است که کریمی فیلمنامه آن را نوشته است. در این فیلم زوج مستندسازی درگیر مشکلات سوژه فیلم خود می‌شوند و تا پایان راه او را همراهی می‌کنند.

شهاب حسینی، اشکان خطیبی، بهنوش بختیاری و هستی مهدوی‌فر در کنار نیکی کریمی بازیگران فیلم سینمایی "سوت پایان" هستند. سرمایه‌گذار این فیلم مهرداد مجیدی مدیرعامل شرکت "عصر نوین بی‌تا" است.
کد مطلب 1146141

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