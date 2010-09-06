ادامه کاهش سرعت اینترنت در پایلوت دولت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاهش سرعت اینترنت و قطعی مکرر شبکه طی روزهای اخیر همچنان در استان کرمان ادامه یافته است و مشکلاتی را برای کاربران حرفه ای اینترنت و متقاضیان دولت الکترونیک در کرمان ایجاد کرده است.

این درحالیست که با توجه به نزدیک شدن به ثبت نام دانشجویان، اعلام نتایج اینترنتی کنکور و ارائه بسیاری از خدمات دولتی توسط سامانه دولت الکترونیک و راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک در شهرها و روستاها و انتقال بسیاری از خدمات بانکی و اداری به این دفاتر، مردم با محدودیتهای فراوانی مواجه هستند.

یکی از اهداف اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور صرفه جویی در زمان و هزینه است و این درحالیست که بسیاری از کاربران اینترنت در کرمان ساعاتهای متوالی برای انجام امور اداری، کاری و شخصی خود را باید پشت سیستمهایی بگذرانند که قادر به پاسخگویی به نیاز مردم نیستند.

یکی از دلایل بروز این مشکل در استان کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیک کشور افزایش ناگهانی کاربران و محدودیت امکانات موجود است و سئوالی که مطرح می شود این است که چرا در استانی که در دور اول سفر هیئت دولت بعنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب شد، اکنون درحالیکه دور سوم سفرهای استانی نیز به اتمام رسیده همچنان زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح و استفاده مناسب از خدمات الکترونیک فراهم نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات کرمان در توجیه اختلال مکرر در سیستم اینترنت استان کرمان اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به برخی محدودیتها و استفاده گسترده از اینترنت سرعت آن کاهش یافته است که با پشتیبانی جدید تا یکی دو ماه آینده سرعت اینترنت فوق العاده افزایش خواهد یافت.

علیرضا مهدوی افزود: سرمایه گذاری برای ایجاد اینترنت پر سرعت بزودی انجام می شود.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به برخی محدودیتها و استفاده گسترده از اینترنت سرعت آن کاهش یافته است که با پشتیبانی جدید تا یکی دو ماه آینده سرعت اینترنت فوق العاده افزایش می یابد.

مهدوی اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی اینترنت پرسرعت در استان را از جمله این طرحها برشمرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات کرمان گفت: با هماهنگیهای انجام گرفته با شرکت ارتباطات و ایجاد زیرساختهای لازم، به دنبال این هستیم که بتوانیم در کوتاه ‎ترین فاصله‎ ممکن، این مشکل را به خصوص در شهریورماه که ترافیک و تعداد مشترکان و متقاضیان بیشتر است، حل کنیم.