امکانات موجود صنعت چاپ با شرایط فرهنگی کشور تناقض دارد

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امکانات موجود در صنعت چاپ با فرهنگ کتابخوانی تناسب ندارد و در شرایطی که کتابی با تیراژ 1000 نسخه داریم، بسیاری از این امکانات اضافی است.
وی با انتقاد از عدم نوسازی سازمان چاپ و انتشارات گفت این مجموعه دو دهه پیش ساخته شد اما به حال خود رها شده و به روز رسانی نشده است. هزینهها در صنعت چاپ بسیار سنگین است و بدون سرمایه مطمئن نمیشود در این عرصه فعالیت کرد. چند سال پیش همکاران ما از یک بانک دولتی مبلغی به عنوان مساعده گرفتند که به دلیل نداشتن توانایی بازپرداخت، جریمه شدند و تا سالها هم نمیتوانند بدهی خود را بپردازند.
محمدی درباره میزان مالیات اصناف و گروههای فعالی در صنعت چاپ گفت: انتشاراتیها از پرداخت مالیات معاف هستند ولی درباره اصناف عرصه چاپ و نشر هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. علاوه بر این به تازگی موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است که میزان در نظر گرفته شده برای آن 3 درصد است و به نظرم در این شرایط که قیمت 3 درصد از سود اصناف فعال به مبلغی بالغ بر 500 هزار تومان میرسد، این حرکت موجب دلسردی دست اندرکاران این زمینه شده و علاقهمندان را فراری میدهد.
مدیر تولید سازمان چاپ و انتشارات درباره مقایسه صنعت کنونی چاپ کشور با دیگر کشورها گفت: صنعت چاپ ما از لحاظ تخصصی و ابزارآلات حرفهایی برای گفتن دارد و میتوان ادعا کرد که از پیشگامان این صنعت در خاورمیانه هستیم. در زمینه چاپ و نشر، نخبگان و چهرههای ارزشمندی چون داود شایسته خصلت داریم که به نوعی پدر صنعت چاپ در ایران است. اما عدم سرمایه گذاری در زمینه فرهنگ کتابخوانی در کشور باعث شده است صنعت چاپ ما در یک جا ایستاده باشد و در برخی از عرصهها در جا بزند.
وی گفت تیراژ کتابها جزو مسائل کم اهمیت تلقی میشود و فقط کتابهایی که با هدف مطالعه در مسابقات کتابخوانی منتشر میشوند از شمارگان قابل قبول و مناسبی برخوردارند.
محمدی روند فعلی صنعت چاپ در کشور را مناسب دانست و گفت: در بسیاری از مقاطع حرکت ما رو به جلو بوده است. مثلاً تبلیغاتی که با چاپ فلکس و روی بنرها منتشر میشود، تا چند سال قبل در ترکیه انجام میشد و به ایران میآمد اما در شرایط فعلی برخی کشورها از ایران برای این نوع تبلیغات کمک میگیرند. بعضی از چاپخانههای کشور نیز به زودی از فناوری چاپ دیجیتال یا چاپ بیواسطه بهره مند خواهند شد که این تکنولوژی هنوز در دنیا عمومی نشده است. به نظرم مشکل اصلی ما نهادینه شدن فرهنگ و الگوی کتابخوانی در کشور است.
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