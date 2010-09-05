به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا عسگری ظهر یکشنبه در نشست این شرکت افزود: موضوع تامین آب شرب، بدلیل غفلت در گذشته های دور بار سنگینی را امروزه بر دوش مسئولین تحمیل کرده است.

وی اظهار داشت: افزایش جمعیت 100 هزار نفری طی 10 سال اخیر شهر گرگان و با توجه به فرسودگی شبکه و وجود ارتفاعات و فراز و نشیب ها لازم است با کمک استاندار و نمایندگان اعتبارات افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید در جهت فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف سیاست گذاری در تامین ،توزیع، تصفیه بتوانیم ضمن تامین آب شرب در زمینه کشاورزی نیز کمک منابع آب باشیم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان نیز از بهره بردرای 15 طرح آب و فاضلاب همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.



علی اکبر علیمرادی افزود: این حجم عملیات پروژه های فوق شامل بهره برداری از چاه شماره 7 شصت کلاته گرگان، بهره برداری از چاه شماره 1 لمسک گرگان، بهره برداری از چاه کیان شهر گرگان، بهره برداری از چاه شماره 4 نوکنده، بهره برداری از چاه شماره 1 نگین شهر، اجرای شبکه آبرسانی به مسکن مهر کردکوی(64 واحد)، اجرای شبکه آبرسانی به مسکن مهر بندرگز(55 واحد)، اجرای شبکه آبرسانی به مسکن مهر شهر گنبد(200 واحد)، اجرای شبکه آبرسانی به مسکن مهر شهر کلاله( 50 واحد)، اصلاح و توسعه نمادین شهرهای استان، بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهید حافظی(l.s.d)، بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضلاب خیابان امیرکبیر(l.s.b)، آبرسانی به ساکنین منطقه میدان بار، کلنگ زنی طرح جمع آوری،تصفیه و دفع فاضلاب شهرآق قلا است.



وی تصریح کرد پروژه های فوق در شهرهای گرگان، گنبد، کلاله، آزادشهر، نگین شهر، کردکوی، بندر ترکمن ،آق قلا ، نوکنده، بندرگز، مینودشت با حضور استاندار گلستان به بهره برداری رسید.