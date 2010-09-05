209 مدرسه قرآنی در کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی ظهر یکشنبه و در جمع مدیران آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای سال تحصیلی 90-89 تعداد 209 مدرسه علوم قرآنی در قالب مراکز درالقرآن در تمامی شهرستانهای تابعه استان کردستان راه اندازی خواهند شد.

وی عنوان کرد: این مدارس در راستای توسعه، گسترش و تعمیق فرهنگ قرآنی در بین دانش آموزان راه اندازی خواهند شد و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که هر مدرسه قرآنی تعداد هزار و 200 نوآموز را تحت پوشش برنامه های مختلف خود در حوزه علوم قرآنی قرار دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به توزیع شهرستانی و منطقه ای مدارس علوم قرآنی در سطح استان، بیان داشت: بر این اساس از تعداد 209 مدرسه قرآنی که در استان راه اندازی می شود تعداد 18 مدرسه در بانه، 10 مدرسه در بیجار، 9 مدرسه در دهگلان، 13 مدرسه در دیواندره، چهار مدرسه در زیویه، 9 مدرسه در سروآباد، شش مدرسه در سریش آباد، 24 مدرسه در سقز، 31 مدرسه در ناحیه یک سنندج، 22 مدرسه در ناحیه دو سنندج، 17 مدرسه در قروه، 20 مدرسه در مریوان، چهار مدرسه در موچش، 12 مدرسه در کامیاران، سه مدرسه در کرانی و هفت مدرسه در کلاترزان راه اندازی خواهد شد.

ساکی افزود: تلاش برای انس بیشتر با قرآن کریم و ارتقاء سطح آموزش عمومی قرآن دانش آموزان در تمامی دوره های تحصیلی، تقویت بنیه اعتقادی و رفتاری دانش آموزان، غنی سازی اوقات فراغت آنان در مقابله با تهاجم فرهنگی و جذب حداکثری دانش آموزان و مشارکت آنان در توسعه و تعمیق قرآن و مفاهیم غنی آن جهت کاربردی نمودن آن در زندگی از جمله اهداف راه اندازی مدارس قرآنی است .

وی خاطرنشان کرد: سطوح آموزشی مدارس قرآن شامل روخوانی، روان خوانی، تجوید و مفاهیم می باشد و حداقل تعداد دانش آموزان برای تشکیل هر کلاس 15 و حداکثر 30 نفر می باشند و دانش آموزان تنها مجاز به شرکت در یک سطح هستند.