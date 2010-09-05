نرخ تورم به 8.8 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در مرداد ماه 1389 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه 1389 نسبت به ماه قبل 1.2درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 9.6 درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد 1388 معادل 8.8 درصد است. با توجه به اینکه نرخ تورم در تیر ماه 1389 برابر با9.1 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در مردادماه 1389 نیز ادامه یافته است.