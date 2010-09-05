مصوبات سفر استاندار به بخشهای قم باید سریعتر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم ظهر یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استاندار به شهرها و روستاهای استان قم بر شتاب گیری روند اجرایی شدن مصوبات تأکید کرد و گفت: فقط نباید کار را به دستگاه‌های اجرایی سپرد بلکه مردم نیز در روند اجرایی شدن و شتاب گیری اجرای مصوبات نقش مهمی دارند و باید آنها هم به پای کار بیایند.



رسانه‌ها و مدیران، مردم را توجیه و ترغیب کنند



حقیقی‌مقدم در این خصوص بر نقش رسانه‌ها به عنوان بازوی توانمند اطلاع رسانی در استان تأکید کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها باید در این خصوص فرهنگ سازی کنند و مردم را برای کمک رسانی به مدیران در جهت اجرایی شدن مصوبات و انجام پروژه‌ها توجیه و ترغیب نمایند تا دستگاه‌های اجرایی بدون استرس و اضطراب‌هایی که گاها از سوی برخی افراد بوجود می‌آید کار را دنبال کنند.



روستاییان در جهت حل مشکلات با مدیران همکاری کنند



وی همکاری مردم به خصوص روستاییان استان را در جهت سرعت بخشی به کار خواستار شد و افزود: گاها در برخی از روستاها دیده می‌شود که مردم در خصوص تملک زمینشان به دستگاه‌ها ممانعت می‌نمایند، در صورتی که در برخی از استان‌های دیگر دیده می‌شود که مردم حتی برای اهدای زمین جهت حفر چاه برای تأمین آب روستا با یکدیگر رقابت می‌کنند و از همدیگر پیشی می‌گیرند و این فرهنگ باید در بین روستاییان استان قم نیز به وجود آید و روستاییان همکاری لازم را برای حل مشکلات روستای خود داشته باشند که این هم وظیفه رسانه‌ها و هم مدیران استانی است که مردم را در این خصوص توجیه کنند.



فرماندار قم با توجه به اتمام یک دور کامل بررسی تئوری مصوبات سفر استاندار به شهر و روستاهای استان در جلسه قبل بیان داشت: از این جلسه موانع بر سر راه اجرای مصوبات سفر استاندار و بیان راهکارهای رفع این موانع مورد بررسی قرار خواهد گرفت به علاوه مصوباتی که در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان تصویب شده، پروژه‌های بزرگ استانی که روند اجرای آنها طولانی شده و پروژه‌های مستمری که از محل تملک دارایی و اعتبار حوادث برای سال بعد اعتبار گرفته‌اند نیز در این جلسات از حیث نوع تخصیص‌ها و پیمان‌ها بررسی خواهند شد.



کمیته برنامه‌ریزی شهرستان باید احیا شود



حقیقی مقدم همچنین بر احیای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تأکید کرد و گفت: وظیفه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تنها تصویب و ابلاغ پروژه‌ها به شورای برنامه‌ریزی استان نیست بلکه این کمیته موظف است تا روند اجرای پروژه‌ها را نیز پیگیری نماید و آنها را از حیث فنی مورد ارزیابی قرار دهد.



وی از آغاز حضور میدانی در محل انجام پروژه‌ها از روز دوشنبه در بخش کهک خبر داد و افزود: در این حضور میدانی مدیران از نزدیک با میزان پیشرفت کار و موانع احتمالی بیشتر آشنا می‌شوند و برای این منظور با توجه به قرار داشتن در ماه مبارک رمضان کار در دو نوبت صبح و عصر دنبال می‌شود تا روزه مدیران دچار مشکل نشود.



بر پایه این گزارش تفکیک و ادغام دو جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به رأی گذاشته شد که با رأی اکثریت تصویب شد تا جلسات به صورت جداگانه برگزار شود و در جلسه پیگیری مصوبات، روند اجرایی پروژه‌ها و موانع و راهکارها و در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مسائل به صورت فنی و تخصصی از حیث استاندارد سازی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.



همچنین در این جلسه بخشداران بخش‌های مرکزی، کهک، سلفچگان، جعفرآباد و خلجستان به بیان گزارش پیشرفت کار و موانع پیش روی اجرایی مصوبات در بخش‌های خود پرداختند و مدیران و نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها نیز به طور جداگانه پاسخگوی تعلل در اجرای کار و موانع به وجود آمده بودند.