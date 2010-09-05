حجت الاسلام سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روابط دوجانبه تهران و دمشق تصریح کرد: در ملاقات هایی که اخیرا وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مشاور بین الملل رهبر انقلاب و معاون اول رئیس جمهور با مسئولان سوری داشته اند از سوی دیگر بر اساس ملاقات های فاروق الشرع معاون اول رئیس جمهور سوریه و 4 یا پنج وزیر سوری که در یکی دو هفته گذشته در ایران حضور داشتند همه به این اذعان داشته اند که روابط سیاسی ما با سوریه مثال زدنی است.

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: روابط تهران و دمشق برای همه کشورها یک نمونه و الگو است و البته همه باید به نحوی فعالیت کنیم که روابط اقتصادی نیز به سطح روابط سیاسی و در شان برسد.

وی افزود: الان ما سطح روابط اقتصادی و سرمایه گذاری با سوریه را به 3 میلیارد دلار رسانده ایم و طرح هایی را اخیرا تعریف کرده ایم که این رقم به 5 میلیارد دلار برسد.

موسوی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک رئیس جمهور سوریه به ایران سفر خواهد کرد که عمده مذاکرات این سفر در کنار بررسی مسائل سیاسی و منطقه ای مسائل اقتصادی است تا جهش خوبی در حوزه روابط داشته باشیم.

سفیر ایران در سوریه در رابطه با زمان دقیق این سفر گفت: سفر در آینده نزدیک انجام می شود.

وی همچنین از برخی اخبار مبنی بر برنامه سفر رئیس جمهور به سوریه در آینده نزدیک اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: نه چنین خبری مطرح نیست و برنامه سفر آقای اسد به ایران در دستور کار است.