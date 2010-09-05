بیمارستان اختصاصی بیماران تالاسمی در شیراز احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمد زاده در حاشیه جلسه با انجمن بیماران تالاسمی افزود: استان فارس در برخی بیماری های مهلک مانند تالاسمی و هموفیلی وضعیت نگران کننده ای دارد بنابراین بیماران تالاسمی و هموفیلی خواه ناخواه باید در مقایسه با بیماران عادی از خدمات بیشتری در حوزه درمان برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: با توجه اینکه در استان فارس نزدیک به دو هزار و 300 بیمار هموفیلی و تالاسمی وجود دارد در این جلسه مقرر شد تا یک مرکز جهت خدمات دادن به بیماران تالاسمی و هموفیلی در یکی از طبقات بیمارستانهای دولتی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کوتاه مدت ساخته شود همچنین از این پس به بیمارانی که از لحاظ مالی دچار مشکل هستند برخی از یارانه ها جهت خدمات بیمارستانی از سوی دولت تعلق می گیرد.

استاندار فارس افزود: در حال حاضر در استان فارس برای بیماران تالاسمی در بیمارستانهای دولتی در حدود 17 میلیارد تومان هزینه درمان مصرف می شود که این نشان از عزم جدی دولت برای حمایت از بیماران خاص دارد.

احمد زاده در خصوص سایر تصمیمات این جلسه اظهار داشت: علاوه بر تصمیماتی که جهت خدمات دادن به بیماران تالاسمی و هموفیلی در کوتاه مدت گرفته شد در بلند مدت نیز مقرر شد تا با عمل به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ساخت و تجهیز یک مرکز درمانی ویژه بیماران تالاسمی، اعتبارات تعیین شده 400 میلیون تومانی از سوی نهاد ریاست جمهوری و 300 میلیون تومانی از سوی وزارت کشور پیگیری شود زیرا زمین برای ساخت این مرکز از سوی شهرداری اهدا و گودبرداری آن نیز انجام شده و نیازمند تزریق بودجه است.

وی افزود: در همین راستا حدود 300 میلیون تومان نیز از محل اعتبارات استانی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت ساخت این پروژه قرار می گیرد.

استاندار فارس اظهار امیدواری کرد که در عرض کمتر از یک سال کار ساخت این بیمارستان به پایان برسد و در آینده ای نزدیک شاهد به حداقل رسیدن مشکلات بیماران تالاسمی و هموفیلی باشیم.

احمد زاده در ادامه سخنان خود گفت: از زمانی که طرح غربالگری و پیشگیری قبل از ازدواج انجام می شود یک روند بسیار خوب در کاهش بیماری تالاسمی صورت گرفته و بیماری تا حد زیادی در کشور به خصوص استان فارس کنترل شده و نزدیک به صفر رسیده به طوریکه در سال 88 در استان فارس تنها یک نوزاد مبتلا به تالاسمی متولد شده است.

وی در خصوص حمایت شغلی از بیماران توانمند تالاسمی نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون 36 هزار و 900 کارخانه در استان فارس وجود دارد در این جلسه مقرر شد از سوی مدیر کل امور اجتماعی به تمام صنایع استان مکاتبه ای صورت گیرد و توصیه ای از سوی استانداری جهت به کارگیری بیماران توانمند تلاسمی به صاحبان صنایع انجام شود چراکه کمک به بیماران خاص یک وظیفه شرعی و اخلاقی است.