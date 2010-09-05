معامله سایپا قطعی نشد / سرنوشت ایران خودرو برای سایپا تکرار شد

علی صحرایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فروش 18 درصد از سهام سایپا در بورس به سرنوشت سهام ایران خودرو دچار شد، گفت: خریداران باید تا ساعت 15 امروز مبلغ 475 میلیارد تومان را به صورت نقدی واریز می کردند که این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه معامله سایپا شرایطی بوده، بنابراین قطعی نیست، گفت: طبق ماده 11 مکرر آئین نامه معاملات مصوب شورایعالی بورس معامله قطعی نمی شود.

صحرایی در مورد واگذاری 4.9 درصد از سهام سایپا در بورس گفت: این معامله نیز ربطی به سهام 18 درصدی ندارد و تا 9 روز دیگر تکلیف این سهام نیز مشخص خواهد شد.

به گزارش مهر، 18 درصد از سهام سایپا در 30 تیرماه سال جاری در راستای اجرای اصل 44 در بیستمین روز رقابت توسط کارکنان سایپا به ارزش یکهزار و 583 میلیارد تومان خریداری شد.

هر سهم این بلوک با قیمت 8460 ریال خریداری شد. دو متقاضی تصاحب بلوک 18 درصدی سایپا رقابت خود را دنبال کردند تا در نهایت با رسیدن قیمت هر سهم این بلوک به 8460 ریال، این تعداد از سهام خریداری شد.

این بلوک توسط کارگزاری عمران فارس برای کارکنان سایپا خریداری شده است. قیمت هر سهم بلوک سایپا نسبت به روز نخست عرضه افزایشی 5280 ریالی را تجربه کرد.

سازمان خصوصی سازمان به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 18 درصد (یک میلیارد و 872 میلیون سهم) از سهام سایپا را در روز اول تیرماه به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) از طریق بورس تهران عرضه کرد.