برای گلزنی به استقلال انگیزه دارم

فراز فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هفته گذشته اردوی مناسبی را در سرچشمه کرمان برگزار کردیم و برای قرار گرفتن در شرایط مسابقه یک بازی تدارکاتی نیز مقابل تیم مس سرچشمه انجام دادیم و هم اکنون در شرایط بسیار مناسبی برای شکست دادن استقلال در کرمان رسیده ایم.

وی از انگیزه بالای بازیکنان مس برای گلزنی به استقلال خبر داد و گفت: مربی مس بخوبی شرایط استقلال را می شناسد و با آنالیرز این تیم و تمرینات هفته جاری استقلال را در کرمان شکست می دهیم.

وی گفت: مس از مهاجمان با کیفیتی برخوردار است و در چند بازی گذشته نشان داده ایم توان گلزنی مس بسیار مطلوب است.

فاطمی خاطرنشان کرد: حضور هواداران کرمانی در بازی روز جمعه مقابل استقلال موجب افزایش احتمال پیروزی مس کرمان خواهد شد.

فاطمی با اشاره به جو آرام مس گفت: بر خلاف سالهای گذشته مس از هرگونه حاشیه دور است و با تکیه بر توان بازیکنان جوان خود و با تلاش و صبر هم اکنون به یکی از کم حاشیه ترین تیمهای لیگ برتری تبدیل شده است.

وی در خصوص جایگاه مس و استقلال در جدول لیگ برتر نیز گفت: فاصله امتیازی تیمها بسیار به هم نزدیک است و کسب امتیاز یک دیدار می توان موجب صعود چند پله ای تیمها و یا نزول آنها شود.

مهاجم مس کرمان گفت: تنها هدف من و سایر بازیکنان شکست تیم استقلال در کرمان است.

تیم فوتبال مس کرمان جمعه هفته جاری در ورزشگاه شهید باهنر کرمان مقابل تیم استقلال در چارچوب لیگ برتر فوتبال ایران قرار می گیرد.