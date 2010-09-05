انتقاد از مخفی کاری در مورد شیوع وبا در شرق چین

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های محلی روز یکشنبه کوالالامپور 38 فرد مبتلا به این بیماری اکنون تحت درمان هستند این در حالی است که اتاقهای گفتگو اینترنتی مملو از شایعات فوت قربانیان این بیماری است.



رسانه های دولتی چین از جمله "بیجینگ نیوز" نیز مقامات محلی را به خاطر پنهان کاری و عدم اطلاع رسانی مورد انتقاد قرار داده اند.

بهداشت ضعیف و آسان گیری در ضوابط غذایی بارها باعث بروز چنین حوادثی در کشور چین شده است بطوری که در هفته گذشته مصرف ماست فاسد موجب بستری شدن 87 کودک در ایالت " گانسو" چین شد.



سال 2008 میلادی نیز یک شرکت لبنیاتی با افزودن ماده غیرمجاز "ملامین صنعتی" به محصولات خود باعث مرگ 6 کودک و بیماری 300 هزار نفر دیگر شده بود.

