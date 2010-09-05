قبرستان وادی السلام قم باید سریعتر ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر یکشنبه به اتفاق معاونین عمرانی و برنامه‌ریزی استانداری از چندین پروژه شهری بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفتند.



استاندار قم در ابتدا از پروژه ساماندهی قبرستان وادی السلام بازدید کرده و پس از استماع گزارش جامع مشاور و طراح پروژه بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی طرح تأکید کرد.



وی با اشاره به وسعت 10 هکتاری کل قبرستان وادی السلام و لزوم ساماندهی آن در یک دوره زمانی مشخص تصریح کرد: عملیات اجرایی ساماندهی بیش از یک سوم از فضای قبرستان در شرف اتمام بوده و ‌باید با تلاش و همت دست اندرکاران طرح حداکثر تا پایان امسال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.



حجت الاسلام موسی‌پور لزوم ساماندهی این قبرستان را مورد اشاره قرار داد و افزود: با اجرای کامل طرح ساماندهی قبرستان وادی السلام شهروندان شاهد مکانی زیبا و کاملاً متفاوت از قبل خواهند بود.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به اجرای پروژه گفت: باید ظرف دو روز آینده موانع و مشکلات طرح و اعتبارات مورد نیاز آن در نشستی با حضور معاونین برنامه‌ریزی و عمرانی استانداری مورد بررسی قرار گیرد.



همچنین استاندار قم از پروژه‌های تالار مرکزی شهر، منوریل و احداث ساختمان جدید استانداری بازدید کرده و ضمن استماع آخرین وضعیت پیشرفت این طرح‌ها، دستورات لازم برای شتاب گرفتن عملیات اجرایی این پروژه‌ها را صادر کرد.



موسی‌پور اتمام پروژه‌های نیمه تمام و برجای مانده را یکی از رویکردهای اصلی استان در سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: با پیگیری‌ها و رفع موانع و مشکلات و تأمین به موقع اعتبارات طرحها تا پایان امسال بیش از 90 درصد از پروژه‌های نیمه تمام تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.