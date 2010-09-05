القاعده به شگرد جدیدی در عراق روی آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرتیپ "محمد العسکری" سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد: القاعده از اسلوب جدیدی در اجرای عملیات تروریستی موسوم به انتحاری ناشناش استفاده می کند.

وی افزود: از طریق اطلاعات دقیق و تحلیل میدانی پی بردیم که در روزهای گذشته القاعده با کمبود عامل انتحاری برای انجام عملیات تروریستی در سراسر عراق روبرو است.

العسکری خاطرنشان کرد: گروهی را دستگیر کردیم که از سبک جدیدی برای جبران کمبود عامل انتحاری استفاده می کنند که به انتحاری ناشناس معروف است.

این مقام امنیتی عراق در توضیح این سبک جدید گفت : در این روش فردی اقدام به اجاره تاکسی یا اتوبوس کوچکی می کند و بدون اطلاع راننده مواد انفجاری را در خودرو مورد نظر جاسازی می کند و به این ترتیب این خودرو در خیابانهای بغداد یا دیگر شهرها می چرخد و انفجار رخ می دهد.

العسکری در ادامه افزود : قصد ترساندن مردم را نداریم اما خواهان همکاری آنها برای ثبات درعراق هستیم افراد باید به نقاط بازرسی که در مسافتهای مشخصی وجود دارد مراجعه تا جان خود و دیگران را حفظ کنند و به ما در دستگیری عاملان انفجاری کمک کنند.

وی از تلاش القاعده برای انفجارهایی به همین شکل علیه نیروهای امنیتی در طی عید فطر خبرداد.

شایان ذکر است که در انفجار اتوبوس انفجاری هشت تن کشته و بیست و پنج تن دیگر مجروح شدند این انفجار در منطقه باب المعظم در مرکز بغداد رخ داد.