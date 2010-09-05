به گزارش خبرنگار مهر، در کنار انتخاب و معرفی کارگران و گروههای کار نمونه کشوری در سال، انتخاب و معرفی کارآفرینان برتر ملی نیز انجام می شود. می توان گفت انتخاب کارگر و کارآفرین برتر ملی با ایده یکسان معرفی افرادی که توانسته اند در محیط های کاری خود نوآوری داشته باشند صورت می گیرد، حال ممکن است کارگر نمونه در محیط کارخانه‌ای که در آن مشغول به کار است نوآوری کند ولی کارآفرین سعی می کند محیط کار را نیز خود فراهم کند.

درخواستهای مشابه کارگران و کارآفرینان نمونه

حمایت مالی، توجه، جدی گرفتن نوآوری، فراهم کردن شرایط توسعه تولیدات و نوآوریهای جدید و همچنین عملیاتی شدن وعده های دولت از مهمترین درخواستها و وجه اشتراک بین کارگر و کارآفرین نمونه است؛ هرچند که برخی کارآفرینان افرادی هستند که به تازگی کار خود را آغاز نکرده اند و سالیان متمادی در تولید کشور نقش داشته اند.

کارآفرین برتر ملی زودبازده

نورالدین محمدی یکی از کارآفرینان برتر ملی سال 88 است که از استان کرمانشاه توانست در بخش کشاورزی از طریق راه‌اندازی نهالستان صنوبر برای بهره برداری از چوب آن و ایجاد اشتغال 13 نفری فعالیت کند.

وی که دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی شیمی است، در گفتگو با مهر گفت: به دلیل علاقه ام به کار کشاورزی و وجود زمینه های توسعه فعالیت اقتصادی در کنار علاقه نداشتن به مشاغل دولتی باعث شد تا در زمینه راه اندازی یک فعالیت جدید حرکت کنم.

محمدی ادامه ‌داد: با توجه به اینکه می دانستیم تضمین خرید از سوی دولت و شرایط انعقاد قرارداد فراهم نیست، به این راه گام گذاشتم و خوشبختانه در سال اول نیز همه محصول و تولید را به فروش رساندیم. البته در این زمینه ریسک رقابت با سایر تولیدکنندگان چوب را نیز قبول کرده بودم.

این کارآفرین برتر سال 88 بیان داشت: برای راه اندازی نهالستان صنوبر از محل تسهیلات بنگاههای زودبازده 80 میلیون تومان وام نیز گرفته بودیم که خوشبختانه در حال حاضر علاوه بر پوشش تسهیلات دریافت شده، سود قابل قبولی نیز در کار حاصل شده است.

وی ریسک کردن را یکی از ویژگیهای کارآفرینی ‌دانست و گفت: بسیاری از این ریسکها به نیاز افراد در پیشرفت بستگی دارد بنابراین هرچه درصد ریسک پذیری بالاتر باشد، کارآفرین نیز مصمم تر می شود تا کار خود را به نتیجه برساند. می توان گفت که رسیک در این کار موجب پیشرفت می شود.

بسیاری فکر می کنند شغل یعنی پشت میزنشینی

محمدی خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر شغل از نظر بسیاری از افراد پشت میزنشینی است ولی من معتقدم بیکاری بسیاری از فارغ‌التحصیلان کشاورزی ریشه فرهنگی دارد و مسئله آنها اقتصادی نیست. باید فرهنگ کلیشه‌ای کار اداری و پشت میزنشینی در مدارس، دانشگاهها و نهادهای غیردولتی شکسته شود.

تسهیلات با نرخ سود 24 درصد گرفتم

سیدایمان میری نیز یکی دیگر از کارآفرینان برتر ملی در سال 88 است که در رشته کارشناسی معماری درس خوانده استریال ولی هم اکنون در زمینه ارائه خدمات شبکه اینترنت از قبیل اینترنت دایل ‌آپ، پرسرعت و وایمکس در استان گلستان شناخته شده است.

کارآفرین برتر ملی سال 88 تصریح کرد: هم اکنون مجموعه فعالیتهای وی توانسته به صورت مستقیم 60 شغل ایجاد کند که به صورت غیرمستقیم نیز مشاغل بسیار زیادی را نیز در بخشهای فروش و پشتیبانی ایجاد کرده است.

میری نحوه گرایش خود به این کار را با فعالیت در دوره دبیرستان و مقام آوردن در المپیاد کامپیوتر پیوند می زند و می گوید: وجود بازار بالقوه و پتانسیل کارآفرینی در زمینه خدمات اینترنتی باعث شد تا در این زمینه گام بردارم. البته در زمان آغاز به کار بدون رقیب سرسخت کار خود را شروع کردم که در ادامه نیز کشش تقاضا باعث شد تا ارائه خدمات را توسعه دهیم.

وی تاکید ‌کرد: برای راه اندازی و خرید تجهیزات از تسهیلات بانکی نیز استفاده کرده که البته بیشتر از طریق بانکهای خصوصی با نرخ سودهای 24 درصدی صورت گرفته که در نهایت منجر به پرهزینه تر شدن کار شده است.

این کارآفرین نمونه کشور نیاز مردم به خدمات اینترنتی را غیرضروری نمی داند و معتقد است: هرگونه تلاش در جهت کاهش هزینه‌ها که منجر به کاهش قیمت‌ تمام ‌شده شود در استقبال مردم از خدمات ارائه شده موثر است.

سعی دارند ما را محدود کنند

میری ریسک مالی در این حوزه را دارای اهمیت کمی دانست و افزود: اگر مولفه‌های اصلی مثل بازار رقابت در این حوزه رعایت شود ریسک مالی پایین می‌آید اما متاسفانه پس از خصوصی ‌سازی مخابرات شاهد این هستیم که نگاه مخابرات به شرکتهای خدمات اینترنت به صورت رقابتی است و آنها سعی دارند تا بخش خصوصی را محدود کنند.

وی مجموعه اقدامات و فعالیتهای خود را تاثیر گذار خواند و با تاکید بر اینکه شرکت‌ وی جزو 11 شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت در کشور است که از مقیاس استانی به سطح کشوری گسترش یافته است، گفت: با اقدامات تشویقی و شناسایی نیازهای مردم، سعی کردیم ضمن جلب رضایت، خدمات خود را نیز گسترش دهیم به نحوی که موفق شدیم خدمات گیرندگان را به مشترک دائم تبدیل کنیم.

این کارآفرین نمونه معتقد است که افزایش بهره‌ وری پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه از روشهای معمول امکان‌پذیر نیست و نیاز به کارآفرینی در ابعاد گسترده دارد چون از طریق کارآفرینان افراد خلاق دیگری نیز رشد می ‌کنند.

کارآفرینی یعنی جهاد در راه خدا

مصطفی کاوه، یکی دیگر از کارآفرینان برتر ملی سال 88 کشور است که در رشته مهندسی برق الکترونیک دارای 12 اختراع ثبت‌ شده و کارآفرین برتر استان چهارمحال و بختیاری در بخش صنعت است. اختراعات وی در زمینه های کشاورزی، آبزی ‌پروری و ساخت قطعات نیروگاهی است.

این کارآفرین برتر سال 88 کشور در گفتگو با مهر گفت: معتقدم کارآفرین در راه خدا جهاد می‌کند و باید با روحیه ‌ای شجاعانه و ریسک ‌پذیری بالا به استقبال مشکلات برود. همچنین نیازسنجی و بررسی دقیق شرایط بازار و توجیه اقتصادی تولید محصول قبل از شروع را از عوامل موفقیت خود می داند.

کاوه به یکی از اختراعاتش در زمینه سم شناسی در استخرهای پروش ماهی و هزینه 35 میلیون تومانی انجام کار تحقیقاتی آن اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دستگاهی راندمان را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد با استقبال مواجه می ‌شود و نه تنها هزینه ‌های خود را جبران می‌کند بلکه سود مناسبی را نیز به همراه خواهد داشت.

وی همچنین به نیاز کشور در زمینه تولید برق اشاره کرد و افزود: ساخت نیروگاههای کوچک در کشور ما امکان‌پذیر است و می توان گفت کشور در این زمینه خودکفا شده است. هم اکنون هزینه ساخت دستگاههای تولید برق کوچک در داخل کشور نسبت به مشابه خارجی خود تا 4 برابر هزینه کمتری خواهد داشت.

تولید محصول بی رقیب از هیچ

مسعود ولی نیا یکی دیگر از کارآفرینان برتر ملی سال گذشته در حوزه صنعت است که در حال حاضر دانشجوی رشته کارشناسی کامپیوتر است و با تاسیس شرکتی در زمینه بازیافت نخاله های ساختمانی فعالیت می کند و توانست با ابتکاری جدید از بازمانده سنگهای ساختمانی، سنگهای تزیینی تولید کند.

وی با بیان اینکه در این راه به بن بست‌های زیادی خورده است، گفت: اما در نهایت توانستم طرح خود را در زمینه بازیافت سنگهای ساختمانی تکمیل کنم، البته از زمان اجرایی شدن طرح تا به نتیجه رسیدن آن حدود 4 سال وقت صرف شد. در نهایت محصولی تولید شد که در هیچ جای دنیا تولید نمی شود و بازار بسیار خوبی را نیز در اختیار دارد.

ولی نیا با تاکید بر اینکه میزان استقبال از سنگهای تولیدی به حدی زیاد است که چیزی برای صادرات باقی نمی ماند، افزود: با توجه به اینکه تهیه وسایل مورد نیاز برای اجرای طرح هزینه بر بوده است تسهیلاتی هم به آن اختصاص نیافت و تا امروز تمام هزینه های شرکت و کارخانه را از هزینه شخصی خود و به کمک خانواده پرداخت کرده ام.

درآمد 8 میلیارد تومانی بدون 1 ریال وام

این کارآفرین برتر سال 88 کشور بیان داشت: در ابتدای کار و تاسیس کارخانه مجبور بودم بخشی از دستگاهها را از خارج کشور وارد کنم ولی در حال حاضر با تکنولوژی داخلی محصولی تولید می شود که در دنیا بی نظیر است. هم اکنون برای استحصال یک قطعه سنگ یک متری باید چند تن سنگ تراشیده شود؛ با این کار هزاران دلار پول دور ریخته شده و قیمت سنگ بالا می رود.

وی با بیان این مطلب که از این طریق دورریز سنگ به صفر می رسد، تصریح کرد: ما موفق شدیم طی یکسال میزان دارایی شرکت را از 1.5میلیارد تومان به 8 میلیارد تومان برسانیم. از سوی دیگر با صادرات انبوه این محصول، علاوه بر ایجاد شغل، ارز قابل ملاحظه ای نیز وارد کشور می شود.

به اسم زودبازده؛ بدون تسهیلات!



محمدرضا علیزاده قناد نیز از کارآفرینان برتر سال 88 است که با تحصیل در رشته کارشناسی تربیت بدنی توانسته است یک مکان تفریحی و ورزشی تاسیس کند و از این طریق نیز برای 260 نفر شغل ایجاد شده است. انتخاب وی به عنوان کارآفرین برتر بخش خدمات بوده است.

وی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه توانسته است بزرگترین پارک آبی خاورمیانه به لحاظ وسعت و از نظر سرپوشیده بودن را راه اندازی کند، گفت: به دلیل حجم زیاد کار و نو بودن آن، کار با ریسک بسیار زیاد همراه بوده و دوستانش بر این باور بوده اند که این کار موفق نخواهد شد.

این کارآفرین برتر سال 88 سرمایه اولیه طرح خود را 10 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اگرچه این طرح عنوان زودبازده نیز داشته اما هیچ کمکی از طرف بانکها به دستم نرسید ولی استانداری خراسان رضوی کمکهای قابل توجهی را نسبت به اجرای این طرح داشته است.

علیزاده با اشاره به اینکه در مجموعه تحت مدیریتش تکنولوژی خاصی استفاده نکرده و تنها به استخرهای موجود، کمی رنگ و لعاب داده است، افزود: خیلی از ما در سال بارها به این استخرها مراجعه می کنیم با این تفاوت که ما از طرح و ایده های نو در این زمینه استفاده کردیم و با انجام کمی تغییرات، فضایی جدید برای استفاده کنندگان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه احداث چنین مجموعه ای برای اولین بار در کشور توسط او صورت گرفته است، اظهار داشت: در سال اول بهره برداری برای بیش از 260 نفر شغل ایجاد شده است که با توسعه آن امکان کار برای 220 نفر دیگر نیز به وجود می آید.

بانوی کارآفرین: کودکان کم توان ذهنی را جدی بگیرید

سید فریده شریعت پناهی، کارشناس علوم اجتماعی یکی از بانوان کارآفرین برتر ملی سال 88 کشور و اهل سمنان است که با تاسیس چند مرکز توانبخشی توانسته است در حوزه خدمات حائز انتخاب در بخش برترینها شود.

بانوی کارآفرین برتر ملی در گفتگو با مهر در خصوص مرکز جامع خدماتی برای دختران کم توان ذهنی بالای 14سال، گفت: این مرکز در زمینه حرفه‌ آموزی به دختران کم توان ذهنی از جمله حصیربافی، بافتنی با ماشین و برگزاری کلاسهای سازماندهی ذهنی فعالیت دارد.

شریعت پناهی ادامه داد: از آنجا که بسیاری از خانواده‌های دارای کودک معلول در نگهداری از کودکانشان با مشکلات زیادی مواجه ‌اند و بیشتر ترجیح می دهند آنها را در خانه نگهداری کنند به این نتیجه رسیدم که باید مرکزی برای شکوفا کردن خلاقیت های این کودکان راه اندازی شود.

به دلیل مشکل مالی کار را به خانه بردم

وی ادامه داد: ابتدا به دلیل مشکلاتی که از نظر مالی و عدم همراهی با آن مواجه بودم خانه خودم را به مرکزی برای نگهداری و پرورش خلاقیتهای کودکان معلول ذهنی تبدیل کردم تا اینکه در مزایده‌ سازمان مسکن و شهرسازی استان برنده شدم و ملکی با زیربنای 1450متر را برای این کار ساختم.

کارآفرین برتر ملی سال گذشته با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل برای اداره این مرکز مالی است، گفت: ما از خانواده ها برای نگهداری فرزندانشان در این مراکز شهریه نمی ‌گیریم و سازمان بهزیستی هم درصد کمی یارانه در اختیار ما قرار می‌دهد؛ بنابراین بیشتر هزینه‌ اداره این مرکز بر عهده خودم و از طریق کمکهای مردمی است.