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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

احمدی نژاد پیش از ترک تهران:

ایران و قطر در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دیدگاه مشترک دارند

ایران و قطر در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دیدگاه مشترک دارند

رئیس‌جمهور با تأکید بر روابط عمیق و برادرانه ایران و قطر اظهار داشت: دو کشور در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دیدگاه‌های مشترک و تفاهم کامل دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد بعد ازظهر امروز یکشنبه پیش از سفر به قطر در جمع خبرنگاران گفت: پروژه ‌های مشترک منطقه ‌ای خوبی میان ایران و قطر انجام شده است و همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی و فناوری رو به گسترش است.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: درجریان سفر به قطر همکاری‌های دوجانبه ومسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوعاتی مانندافغانستان ، فلسطین و مسائل عمومی منطقه مورد بررسی و مشورت قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد این سفر نتایج مثبت و سازنده‌ای برای دو کشور و منطقه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.
 
 

کد مطلب 1146205

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