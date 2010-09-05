به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد بعد ازظهر امروز یکشنبه پیش از سفر به قطر در جمع خبرنگاران گفت: پروژه ‌های مشترک منطقه ‌ای خوبی میان ایران و قطر انجام شده است و همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی و فناوری رو به گسترش است.



احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: درجریان سفر به قطر همکاری‌های دوجانبه ومسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و موضوعاتی مانندافغانستان ، فلسطین و مسائل عمومی منطقه مورد بررسی و مشورت قرار خواهد گرفت.



رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد این سفر نتایج مثبت و سازنده‌ای برای دو کشور و منطقه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.



