155 میلیون دلار پسته از کرمان صادر شده است

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مهمترین کالای صادراتی با ارزش استان کرمان پسته و مغز پسته است که صادرات این کالای غیر نفتی از گمرک در سال جاری افزایش یافته است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 21 هزار تن پسته و مغز پسته از گمرک کرمان صادر شده است که ارزشی معادی 155 میلیون دلار دارد.

وی گفت: ارزش صادرات پسته نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش یافته است.

سالاری مجموع صادرات استان کرمان را 51 هزار تن و با ارزش 202 میلیون دلار دانست که از لحاظ ارزش ریالی 53 درصدی افزایش و وزنی 31 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرک استان کرمان خاطرنشان کرد: صادرات سنگ معدن، کاشی و کنستانتره نیز در کرمان 120 درصد رشد یافته است.

وی بعد از پسته مهمترین کالاهای غیرنفتی صادراتی از کرمان را مس، کاشی، سرامیک و خرما دانست.

سالاری مهمترین مقصد کالاهای صادراتی کرمان را اروپا، روسیه، هنگ کنگ، مالزی و آسیایی شرقی اعلام کرد.