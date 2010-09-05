ایجاد صنایع نوین در اسلامشهر از اولویتهای وزارت صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر،‌ علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به نمایندگی از رئیس جمهور با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر از آغاز دور سوم سفر رئیس جمهور در استان تهران خبر داد.

محرابیان با اشاره به موقعیت خاص شهرستان اسلامشهر و داشتن مردمانی متدین و مدافع انقلاب از نظر ویژه رئیس جمهور در حل مشکلات این شهرستان خبر داد و افزود: با حضور دولتهای نهم و دهم توجه به شهرهای اقماری بیشتر و شعار عدالت محوری این دولت به حقیقت نزدیک تر شده است.

وی تشکیل ستاد پشتیبانی و تسهیل واحدهای صنعتی در وزارت صنایع را در راستای حمایت از تولیدات داخلی دانست و گفت: صاحبان صنایع اگر مشکلی داشته باشند با مراجعه به این ستاد در همان جلسه اول موضوع بررسی و کارشناسی شده و تصمیم گرفته خواهد شد.

وزیر صنایع ایجاد صنایع نوین در شهرستان اسلامشهر و ساماندهی صنایع موجود را از اولویتهای وزارت صنایع برشمرد و گفت: مصوبه احداث شهرک صنعتی در سفر اول ریاست جمهور هنوز اجرا نشده است که ظاهرا با مالک زمین هنوز به توافق نهایی نرسیده اند ولی ما کار مطالعه و طراحی اولیه را انجام داده و امیدواریم زودتر مشکل موجود را حل کنند تا کار احداث شروع شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه با سفر نمایندگان وی‍ژه رئیس جمهور، آیا رئیس جمهور در شهرستانهای استان تهران حضور نخواهد یافت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: بنده وظیفه دارم تا از مراحل اجرای مصوبات دور دوم ریاست محترم جمهور و نیازهای اساسی شهر اسلامشهر گزارش کاملی تهیه تا در جلسه هیئت دولت برای تصمیم گیری مطرح نمایم.

دیدار با خانواده معظم شهدا و ملاقات با صاحبان صنایع از دیگر برنامه های وزیر صنایع در اسلامشهر بود.