وکلای عراقی و لبنانی از قذافی شکایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، "منیر حداد" که از اعضای سابق کمیته عالی دادگاه جنایی عراق است با اشاره به ناپدید شدن امام موسی صدر در سال 1978 در لیبی اظهار داشت: هم اکنون در حال تشکیل کمیته ای حقوقی با حضور وکلا و قاضی های عراقی و لبنانی هستیم.

وی هدف از تشکیل این کمیته را ارائه چندین شکایت علیه "معمر قذافی" به دادگاههای بین المللی در مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش عنوان کرد.

این قاضی تاکید کرد: تدابیر اجرایی این کمیته پس از عید فطر آغاز خواهد شد و تمام حقایق این پرونده مشخص و جنایتکاران به قصاص عادلانه خود خواهند رسید.