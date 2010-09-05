بیانیه پاس همدان در مورد اظهارات مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:« موضع خام آقای واعظ آشتیانی مدیرعامل سابق استقلال تهران علیه باشگاه پاس با این عنوان که :« تیمی که چون نتوانسته اسپانسری جذب کند، روی پیراهنش شعارهای ارزشی می نویسد را نباید تیم برتر اخلاق دانست». سخت دل هواداران، پیشکسوتان و حتی آنهایی که روزگاری مخالف انتقال امتیاز این تیم به همدان بودند و اکنون حامی تیم هستند را به درد آورده است.

امتیازی که از سوی فرماندهی ناجا به بیش از هشت هزار شهید گلگون کفن استان همدان هدیه شد و با شعار "پاکی، استقامت و سرفرازی" فعالیتش را در همدان آغاز کرد.

افتخار مردمان مجاهد و ایثارگر شهر دارالمونین همدان بر این است که تیم پاس با ویترینی از افتخارات ارزنده به شهیدان به عنوان قهرمانان واقعی هدیه و بر همین اساس تمامی اقشار جامعه حتی آنهایی که فوتبال شناس نیستند نیز امروزه از داشتن چنین تیم اخلاق مداری به خود می بالند.

اینکه امروزه شعایر اخلاقی و اعتقادی تیم پاس این چنین مورد اظهارنظرهای به دور از اصل اخلاق و فرهنگ دینی ما ایرانیان قرار می گیرد، نه تنها به اعتبار این تیم ارزشی و ولایت مدار خدشه وارد می کند بلکه موجی از اعتراضات مردم فوتبالدوست و متدین استان همدان را نیز به دنبال خواهد داشت.

امروزه فوتبال پاک برپایه اعتقادات پاک استوار می ماند و باشگاه پاس با برخورداری از پیشینه پاک فوتبالی و سوابق درخشان در عرصه افتخارآفرینی فوتبال حرفه ای، اقدامات نمادین و در راستای پیروی از اعتقادات مردم متدین و مذهبی ایران اسلامی را انجام داده و حال اینکه چرا آقای واعظ آشتیانی اعتقادات یک باشگاه مردمی و پاک را نادیده گرفته و بواسطه سودجویی از برنامه ای که از جیب بیت المال هزینه می شود، علیه حرکت ولایتی تیم پاس می تازد، بسی جای شگفت دارد.

باشگاه پاس بر این اعتقاد است که پیراهن تیمش آنقدر با ارزش است که شعایر مقدس اعتقادی بر آن حک شود. شعایر اعتقادی قطع به یقین نشانه راهنمای درست مسیر به همین جوانان و نوجوانانی است که آینده سازان فردا میهن اسلامی هستند.

به هر حال نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه قیام عاشورایی امام حسین (ع) بنا شده و وظیفه عموم به ویژه افرادی که مسوولیت مستقیم با جوانان و نوجوانان دارند، است که با ترویج صحیح شعایر مذهبی و اسلامی، قیام حسینی را همیشه زنده و به دور از هرگونه خرافه گویی گسترش دهند.

امیدواریم افرادی که از همین مسیر ورزش در جامعه مطرح شده اند با اصلاح رفتار خود شرایطی را فراهم کنند که الگوی ورزشکاران باشند نه ابزاری برای حاشیه بازی مطبوعات ورزشی و رسانه ها.»