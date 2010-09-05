تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در مازندران صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسین سلیمانی راد عصر یکشنبه در مراسم معارفه اش در ساری با اشاره به تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در سطح کشور افزود:‌ اگر چه در مازندران با تعطیلی مراکز مواجه نبودیم اما این مسئله مازندران را نیز مانند سایر استانها تهدید می کند.

وی گفت: ‌در یک سال گذشته شش پزشک از مجموعه پزشکی قانونی مازندران خارج شده اند که علت عمده این ریزش عدم وجود انگیزه های معیشتی و مالی است که در صدر قرار دارد.

مدیرکل سابق پزشکی قانونی مازندران از کمبود نیروی انسانی و پزشک در این مراکز گله کرد.

سید خسرو قاسمپوری گفت:‌ مشکل کمبود نیروی انسانی دراغلب مراکز پزشکی قانونی کشور دیده می شود.

وی افزود: برغم اینکه گفته شده مازندران استان برخورداری است اما در مازندران نیز با کمبود نیرو مواجه هستیم.

مدیرکل سابق پزشکی قانونی مازندران با اشاره به به اینکه بعضا پزشکان تا سه برابر استاندار مشغول به کار و فعالیت هستند تصریح کرد:این مسئله ممکن است بر نحوه رفتار ، صدور نظریه و همچنین در میزان تحقیق و پژوهش پزشکان تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مراکز پزشکی قانونی در کشور تعطیل شده اند اظهار داشت : در مازندران هیچ مرکزی تعطیل نشده است.

قاسم پوری با اشاره به فعالیت مراکز پزشکی قانونی در 15 شهرستان مازندران یادآور شد:‌ راه اندازی چهار سالن تشریح در چهار شهرستان نیز ار مصوبات سفر دوم است که مقدمات ساخت دو مرکز در شهرهای بهشهر و نوشهر آماده شده است.

وی با بیان اینکه بودجه جاری مراکز پزشکی قانونی در کل کشور بسیار ضعیف است اما در سال های گذشته ارتقا یافته خاطرنشان کرد:‌ همچنان در مازندران در زمینه بودجه مشکل داریم .

مدیرکل سابق پزشکی قانونی مازندران افزود:‌ مرکز پزشکی قانونی مازندران در حوزه آزمایشگاه به دو استان گلستان و سمنان خدمات ارائه می دهد.