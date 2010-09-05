تسهیلات باغداران مازندران سریعتر پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شعبانی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان اظهار داشت:‌ این تسهیلات جهت برطرف شدن مشکلات نقدینگی باغداران درهنگام فصل برداشت باید قبل تا آذر ماه پرداخت شود در غیر این صورت نوشدارو پس از مرگ سهراب محسوب می شود.

وی از پیش بینی تولید یک میلیون و 180 هزار تن مرکبات در فصل برداشت محصول امسال استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر میزان تولید هر هکتار 20 تن مرکبات است که در برخی مواقع با کار اصولی و علمی به 70 تن در هکتار نیز می رسد که نشان دهنده بالا بودن ظرفیت تولید استان است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی باغداران مازندران از بالا بودن هزینه باغداری در استان گلایه کرد و یادآور شد: تولید کنندگان محصولات باغی مازندران توانایی افزایش تولید تا دو برابر را نیز دارند اما به علت بالا بودن هزینه تولید این امر صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته وی، بهترین روش افزایش تولید در واحد سطح است که در صادرات محصولات نیز تاثیرات خوبی دارد.

شعبانی شرکت در نمایشگاه های بین المللی، حضور در سفرهای خارجی هیئت های اقتصادی استان، توزیع نهال بین باغداران و ذخیره سازی مرکبات را از فعالیتهای این شرکت اعلام کرد و ادامه داد: این شرکت جهت یافتن راهکاری برای فاسد شدن سریع مرکبات با مرکز تحقیقات استان قرارداری را منعقد کرده است.

وی تامین سیب و پرتقال ایام عید به میزان 150 تن از هر کدام را ازدستاوردهای مثبت این اتحادیه اعلام کرد و افزود: درسال گذشته اتحادیه باغداران مازندران به لحاظ اینکه استان رتبه اول تولید مرکبات کشور را دارد قراردادی برای ذخیره سازی 50 هزار تن مرکبات با سازمان بازرگانی منعقد کرد که در تنظیم بازار عید کشور نقش بسزایی را ایفا کرده بود.

شعبانی با اشاره به اینکه درسال گذشته پنج بانک عامل ملی، ملت، کشاورزی، صادرات و تجارت درمجموع به میزان 20 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات به باغداران مصوب کردند، بیان کرد:‌ تاکنون در مجموع 200 هزار میلیون ریال از این اعتبارات مصوب شده است که فقط 83 هزار میلیون ریال آن به باغداران پرداخت شده است.