تأخیر در اجرای پروژه حرم تا جمکران پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد حسین موسیپور ظهر یکشنبه در جلسه بررسی عملیات اجرایی پروژه ملی حرم تا جمکران در سخنانی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی ذیربط باید برای ایجاد زیرساختها و رفع مشکلات این پروژه در عرصههای مختلف حضوری جدی داشته باشند.
وی همچنین موضوع تملک اراضی مسیر اجرای پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: مسیر اصلی طرح حرم تا جمکران باید هرچه سریعتر گشوده شده و مورد استفاده شهروندان و زائران قرار بگیرد و هیچگونه تأخیر و تعللی در اجرای آن پذیرفتنی نیست.
استاندار قم ضمن استماع گزارش جامع مشاور و طراح پروژه، خواستار اهتمام جدی مسئولان امر و دستاندرکاران این پروژه برای اجرای هرچه بهتر و سریعتر آن شد.
وی تصریح کرد: جلسات رسیدگی به ابعاد مختلف اجرای پروژه حرم تا جمکران باید مستمرا برگزار شده و گزارشات کار به صورت مرتب ارائه شود.
حجت الاسلام موسیپور در پایان بر بکارگیری پیمانکاران توانمند جهت اجرای این پروژه مهم تأکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با بیان اینکه پروژه حرم تا جمکران باید با سرعت بیشتری پیگیری شود ، گفت: هیچگونه تأخیر و تعللی در اجرای این پروژه پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد حسین موسیپور ظهر یکشنبه در جلسه بررسی عملیات اجرایی پروژه ملی حرم تا جمکران در سخنانی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی ذیربط باید برای ایجاد زیرساختها و رفع مشکلات این پروژه در عرصههای مختلف حضوری جدی داشته باشند.
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