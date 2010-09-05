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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

سلطانیه در گفتگو با مهر:

گزارش آمانو درباره ایران فردا منتشر می شود

گزارش آمانو درباره ایران فردا منتشر می شود

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده برگزار می شود و گزارش مدیرکل آژانس درباره موضوعات مختلف نیز فردا در اختیار اعضا قرار می گیرد.

علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست روز جمعه نمایندگان  جنبش عدم تعهد تصریح کرد: در این نشست به نقل از رئیس شورای حکام گفته شده است که گزارش آمانو فردا در اختیار اعضای شورای حکام قرار می گیرد.

نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: قرار است نشست فصلی شورای حکام دوشنبه هفته آینده برگزار شود و بر اساس اظهارات رئیس شورای حکام فردا گزارش آمانو در اختیار اعضای شورای حکام قرار می گیرد.

سلطانیه تاکید کرد: نشست هفته آینده شورای حکام یک نشست عادی است و اختصاص به موضوع ایران نیز ندارد البته مدیرکل آژانس طبق روال درباره موضوع ایران نیز گزارشی دراختیار اعضا قرار می دهد.

کد مطلب 1146248

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