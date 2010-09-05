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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

معاونان آموزشی و اداری دانشگاه مازندران منصوب شدند

معاونان آموزشی و اداری دانشگاه مازندران منصوب شدند

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه مازندران پس از انتصاب معاون پژوهشی، معاونان جدید آموزشی و اداری و مالی دانشگاه مازندران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکامی جداگانه از سوی احمد احمدپورسرپرست دانشگاه مازندران ، معاونان آموزشی و اداری و مالی دانشگاه منصوب شدند.

احمدپور در این حکم آقایان رحمت‌ الله عباس‌نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری و مدیرکل فعلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و صادق صالحی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی را به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد.
 
مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید دانشگاه رأس ساعت 8 و 30 دقیقه صبح فردا 15 شهریور ماه در دفتر ریاست دانشگاه مازندران برگزار می‌ شود. 
 
کد مطلب 1146255

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