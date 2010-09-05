معاونان آموزشی و اداری دانشگاه مازندران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکامی جداگانه از سوی احمد احمدپورسرپرست دانشگاه مازندران ، معاونان آموزشی و اداری و مالی دانشگاه منصوب شدند.

احمدپور در این حکم آقایان رحمت‌ الله عباس‌نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری و مدیرکل فعلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و صادق صالحی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی را به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید دانشگاه رأس ساعت 8 و 30 دقیقه صبح فردا 15 شهریور ماه در دفتر ریاست دانشگاه مازندران برگزار می‌ شود.

