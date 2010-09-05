به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر عطایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: در این راستا مشمولان تمام شهرستان‌های استان باید در موعد مقرر در مکان تعیین شده برای اعزام حاضر شوند.

وی ادامه داد: در سال گذشته در استان آذربایجان غربی 14 هزار نفر به دلیل داشتن شرط معافیت سه برادر از انجام خدمت سربازی معاف شده‌اند.

عطایی در ادامه با بیان اینکه مشمولان غائب با داشتن شرایط خاص از خدمت سربازی معاف می شوند اظهارداشت: به فرمان مقام معظم رهبری مشمولان غایب و سربازان فراری در صورت داشتن برخی از شرایط به ویژه مدرک تحصیلی مقتضی از خدمت دوره ضرورت معاف شده و کارت معافیت رهبری برای آنان‌ صادر می‌شود.

معاون نظام وظیفه عمومی آذربایجان ‌غربی گفت: متولدان سال 1338 تا 1354 به شرط داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم همچنین متولدان سال 1338 تا 1354 به شرط کسب مدرک تحصیلی فوق دیپلم از خدمت نظام وظیفه عمومی معاف شدند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر این اساس متولدان سال 1334 تا 1354 که دارای مدرک کارشناسی هستند و متولدان سال‌های 1334 تا 1352 که مدرک کارشناسی ارشد دارند از خدمت نظام وظیفه معاف می‌شوند.

عطایی ادامه داد: متولدان سال 1334تا 1350 که مدرک دکترای غیر‌پزشکی دارند و متولدان 1328 تا 1344 که مدرک دکترای پزشکی و دامپزشکی دارند از خدمت سربازی معاف هستند.

وی اضافه کرد: مشمولان غیر‌غائب اعم از شاغل به تحصیل یا فارغ التحصیل موالید اعلام شده نیز در شمول مقررات معافیت رهبری قرار می‌گیرند.

معاون نظام وظیفه عمومی آذربایجان‌ غربی گفت: مشمولان غائب و سربازان فراری مذکور در صورتی که تاکنون موفق به دریافت کارت معافیت نشده‌اند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور و گرفتن دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی برگه‌های مربوط به این نوع معافیت را در این دفترچه تکمیل کرده و همراه سایر مدارک لازم به سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا برای دریافت کارت معافیت ارسال کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اعزام مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی بعد از عید فطر انجام می‌شود، تصریح کرد: افراد زیر دیپلم در 21 شهریور و افراد دیپلم نیز در 23 شهریور سال جاری اعزام می‌شوند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته با وجود اعمال معافیت‌های قانونی و عفو رهبری میزان اعزام مشمولان 12 درصد افزایش یافته است.