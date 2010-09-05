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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

نونهال آذربایجان غربی موفق به کسب دیپلم افتخار مسابقات بین المللی نقاشی شد

نونهال آذربایجان غربی موفق به کسب دیپلم افتخار مسابقات بین المللی نقاشی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: نونهال ارومیه ای موفق به کسب دیپلم افتخار مسابقات بین المللی نقاشی بلغارستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگاران گفت: سارا عظیمی نونهال 9 ساله ارومیه ای است که اثر نقاشی اش به همراه شش اثر دیگر کشور توانست دیپلم افتخار مسابقات نقاشی بلغارستان را بدست آورد.

زهرا آبسوران افزود: بیش از این نیز آثار نقاشی پنج نونهال دیگر استان در مسابقات محیط زیست ژاپن به عنوان آثار برگزیده انتخاب شده بودند.

اثر برگزیده این نونهال هنرمند دارای تصویری از پرندگان در حال پرواز و طبیعت است که با شعار توجه بیشتر به حفظ محیط زیست، نقاشی و به این مسابقات ارسال شده است.

کد مطلب 1146258

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