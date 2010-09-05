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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

سلول خورشیدی در پایگاه صفر مرزی چالدران ایجاد شد

سلول خورشیدی در پایگاه صفر مرزی چالدران ایجاد شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: نخستین سلول خورشیدی آذربایجان غربی در پایگاه صفر مرزی چالدران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، فرمانده هنگ مرزی شهرستانهای خوی و چالدران بعد از ظهر یکشنبه در جریان راه اندازی این سلول خورشیدی گفت: این سلول خورشیدی با هدف تامین برق پاسگاه مرزی بابانور چالدران برای اولین بار در استان در این منطقه راه اندازی شده است.

سرهنگ حبیب موسایی با بیان اینکه امکان برق رسانی به این پاسگاه به دلیل صعل العبور بودن آن آب و هوای سرد و یخبندان منطقه، با این روش میسر شد، افزود: با راه اندازی این سلول خورشیدی با ذخیره سازی 15 دقیقه برق در باطریها 72 ساعت برق این پاسگاه تامین می شود.

وی اعتبار هزینه شده این برق رسانی را 610 میلیون ریال اعلام و اضافه کرد : دومین طرح برق رسانی از طریق سلول خورشیدی به پاسگاه مرزی چخورکندی هم در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.
 

کد مطلب 1146270

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