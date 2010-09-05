تعلیق موقتی بررسی برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون با رئیس جمهور در خصوص چگونگی بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور خبر داد و گفت: در این نشست موضوع اصلی همکاری و تفاهم بیشتر دولت و مجلس برای پیگیری لایحه برنامه پنجم توسعه بود.

عضو کمیسیون تلفیق و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا کارگروه مشترکی بین دولت و مجلس برای بررسی مسائل مختلف مربوط به لایحه برنامه پنجم توسعه تشکیل است یا خیر؟ با رد تشکیل این کارگروه مشترک، اظهار داشت: تشکیل کارگروه مشترکی در کار نیست ولی چند تن از نمایندگان در خصوص لایحه برنامه پنجم به دولت مشاوره می دهند.

فرهنگی ادامه داد: این موضوع که کارگروه مشترکی بین دولت و مجلس شکل بگیرد، بیشتر از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.

همچنین سید کاظم دلخوش یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با مهر ضمن رد تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه به منظور تشریک مساعی بیشتر بین دولت و مجلس، گفت: تا دو روز آینده کمیسیون تلفیق موضوع مربوط به بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه را متوقف کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر از سر گیری بررسی لایحه برنامه پنجم طی روزهای آینده، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق بررسی لایحه را به صورت کامل انجام خواهد داد.

دلخوش افزود: تاکنون نیز حدود 90 درصد از مفاد لایحه برنامه پنجم توسعه بررسی شده است و برخی اصلاحات نمایندگان مجلس نیز در آن لحاظ شد.

وی بیان داشت: در بررسی لایحه، کمیسیون تلفیق سعی کرده است تا شاکله اصلی لایحه حفظ شود و به هدف اصلی آن نیز آسیبی وارد شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون تلفیق درخواست رئیس جمهور مبنی بر بازگشت لایحه برنامه پنجم توسعه به دولت را خواهد پذیرفت؟ گفت: این موضوع به صورت جدی در دستور کار بررسی کمیسیون تلفیق قرار خواهد گرفت.

دلخوش تصریح کرد: پس از بررسی درخواست رئیس جمهور، کمیسیون تلفیق نظر خود را اعلام خواهد کرد. بنابراین هنوز مشخص نیست که کمیسیون با بازگشت لایحه به دولت موافقت کند یا خیر.