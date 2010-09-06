ایده کشور فلسطینی؛ از دولت خاخامی تا ساکنان منطقه "C"

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی ابونعمه" نویسنده کتاب "یک کشور؛ پیشنهادی جسورانه برای پایان دادن به بن بست اسرائیلی- فلسطینی" پس از انجام گفتگوهای سازش در واشنگتن طی مقاله ای در لس آنجلس تایمز نوشت که کشور در حال ظهور فلسطین سرابی بیش نیست.

به نوشته ابونعمه، حمایت آمریکا و رژیم اسرائیل از نخست وزیر انتصابی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این واقعیت را تغییر نمی دهد که میلیونها فلسطینی تحت سلطه اشغالگران و در فقر به سر می برند.

وی می افزاید: خاخام "کنت چیسن" از رهبران یهودیان آمریکا در زمره شخصیت هایی است که تصویری دل انگیز از کشور در حال ظهور فلسطین که ظاهرا سلام فیض نخست وزیر تشکیلات خودگردان مشغول بنا نهادن آن است ارائه می دهد، لکن تجارت پر رونق و برجهای شیشه ای که چیسن از آنها سخن می گوید سرابی بیش نیست.

فیاض که سابقا فردی ازلحاظ سیاسی بی نام و نشان بوده و توسط دولت بوش بدون انتخاب شدن بر مسند نخست وزیری تشکیلات خودگردان فلسطین نشسته است، بخشی از رهبری "مطیع و سر به راه" فلسطین است که قصد "اصلاح" فلسطین از درون را داشته و سخنی از اشغال منطقه توسط صهیونیستها و به یغما برده شدن منابع منطقه به زبان نمی آورد.

به اعتقاد نویسنده، خاخام چیسن به این دلیل بسیار راضی است که فیاض بندرت واژه "اشغال" را استفاده می کند لکن این مسئله بدین معنا نیست که زندگی تحت اشغال برای میلیونها شهروند این مناطق که در رنج و عذاب اند آسان تر می شود.

ماه گذشته یک گروه هوادار حقوق بشر درفلسطین اشغالی گزارش داد که اشغالگران صهیونیست اکنون کنترل 42 درصد کرانه باختری را در دست داشته و فلسطینی ها به تقریبا کل رود اردن راه ندارند. اسرائیل تحث پوشش "فرایند صلح" یعنی مسیری که به هیچ کجا نمی انجامد به تدریج سلطه خود بر این مناطق را شدت بیشتری می بخشد.

فقط در ماه ژوئیه صهیونیست ها 141 خانه مسکونی و ساختمان متعلق به اتباع فلسطینی ساکن کرانه غربی را منهدم نمودند که بنا به گزارش سازمان ناظر بر حقوق بشر بالاترین میزان تخریب از سال 2005 تاکنون می باشد.

براساس این مقاله خاخام چیسن مدعی است که مناطق اشغالی از لحاظ اقتصادی رشدی هفت درصدی داشته اند که این نیز سرابی بیش نیست. تنها یک اقلیت بسیار کوچک در رام الله از ارتباطی که برقرار نموده و مساعدتهایی که دریافت کرده، بهره مند شده اند. درحالی که سایر ساکنین کرانه غربی در وضعیت وخیمی بسر می برند.

به گزارش نهاد "حامی کودکان"، 79 درصد خانواده های ساکن در منطقه "C" یعنی سه پنجم کرانه غربی که تحت کنترل مستقیم نظامیان اسرائیلی است در قیاس با 61 درصد ساکنین غزه به طور مزمن از کمبود مواد غذایی رنج می برند.

این مقاله می افزاید: کمک های عظیم انساندوستانه که راهی جیب دولت خودگردان فلسطین شده عامل اصلی فقر در منطقه را برطرف نمی کند. عامل اصلی این واقعیت است که فلسطینی های تحت اشغال، آزادی توسعه منابع خود را به گونه ای که دوام آورد، ندارند.

ابونعمه در پایان ضمن اشاره به حمایت امثال خاخام چیسن از یک رژیم مستبد فلسطینی و تحت فشار قرار گرفتن یک و نیم میلیون اتباع غزه به دلیل عدم حمایت از دولت دست نشانده آمریکا و اسرائیل می نویسد: همانگونه که رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی گروهی سیاهپوست به ظاهر مستقل را ایجاد نمود تا نشان دهد که سیاهان خودمختارند، صهیونیست ها نیز امیدوارند با ایجاد توهم وجود یک کشور فلسطینی حقیقت آپارتاید در فلسطین را بپوشانند.