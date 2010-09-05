به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی عصر یکشنبه در جلسه ستاد توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی استان با بیان این مطلب افزود: ستادهای شهرستانی موظف اند با شناسایی این مناطق و مطالعه کارشناسی اقدامات لازم را برای ساماندهی خدمات انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ساماندهی، راهبرد اصلی دولت در برخورد با سکونتگاههای غیر رسمی است اظهارداشت: برای تثیبت و برخورداری این مناطق از زیرساختهای اولیه و جلوگیری از توسعه و رشد آن باید در واگذاری خدمات و انشعابات آب، برق ، گاز بدقت عمل شود.

ابراهیم بازیان شهردار ارومیه نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه شهرداری متولی اصلی برای مدیریت شهری و خدمات رسانی است گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص سکونت گاههای غیر رسمی داخل محدوده ،هزینه های صدور مجوز و سند مالکیت به صورت اقساط بلندمدت محاسبه و اخذ می شود و شهروندان می توانند از این فرصت برای رسمی کردن مالکیت و برخورداری از خدمات اقدام کنند.

بر اساس مصوبه ستاد توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی استان در این جلسه مقرر شد دستگاههای خدمات رسان نظیر آب ، برق در سه محله شناسایی شده و اولویت دار سکونتگاههای غیر رسمی داخل محدوده شهر ارومیه، انشعابات مورد نیاز ساکنان را به صورت موقت و حجمی واگذار کرده و اهالی این مناطق نیز حداکثر تا شش ماه آتی برای اخد مجوزهای قانونی لازم برای دائمی کردن این خدمات اقدام کنند.