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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۹

با انعقاد تفاهمنامه ای؛‌

پیوند فرهنگی آرامگاه های شمس تبریزی و حافظ شیرازی ایجاد می شود

پیوند فرهنگی آرامگاه های شمس تبریزی و حافظ شیرازی ایجاد می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از انعقاد تفاهمنامه‌ همکاری‌های فرهنگی با استان فارس با محوریت ایجاد پل فرهنگی بین مقبره‌ حافظ در شیراز و مقبره‌ی شمس تبریزی در خوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر درارومیه، ابراهیم فتح اللهی یکشنبه شب در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی با اعلام اینکه مقرر شده است دو شهر شیراز و خوی به عنوان خواهرخوانده معرفی شوند، گفت: در این راستا تفاهمنامه ای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بین مسئولان دو استان آذربایجان غربی و فارس به امضا می رسد.

وی با اشاره به اینکه دو استان فارس و آذربایجان غربی به لحاظ پیشینه‌ تمدنی، تاریخی و فرهنگی مشترک از استان‌های پرسابقه‌ تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می‌شوند، افزود: بر همین اساس، مقرر شده در کنگره بین‌المللی حافظ که مهرماه سال جاری با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران از اقصی نقاط جهان در شیراز برگزار می‌شود، زمینه‌ای فراهم شود تا ارتباط محتوایی و معنایی میان آثار حافظ و شمس تبریزی و مولانا و خواهرخواندگی دو شهر خوی و شیراز اعلام شود.

فتح اللهی اظهار داشت: ارتقا هرچه بیشتر سطح همکاری میان دو استان آذربایجان غربی و فارس به منظور گسترش اتحاد ملی و تبادلات فرهنگی مردم کشور، اعتلای مفاخر فرهنگی کشور با محوریت شمس تبریزی و حافظ و شناساندن هرچه بیشتر این مفاخر فرهنگی از بخشهای مهم تفاهمنامه ایجاد پیوند فرهنگی بین آرامگاه های شمس تبریزی در خوی و حافظ در شیراز خواهد بود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین به منظور تحکیم پل فرهنگی بین مقبره‌ حافظ در شیراز و مقبره‌ شمس تبریزی در خوی، مسئولان و اندیشمندان استان فارس در کنگره‌ی بین‌المللی شمس تبریزی که آبان‌ماه سال جاری با حضور سفیران فرهنگی کشورهای مختلف دنیا در خوی برگزار می‌شود، مشارکت و حضور فعال خواهند داشت.

فتح اللهی تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و ایران و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی - اسلامی استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب با تقویت و اهمیت دادن به مفاخر فرهنگی کشور با تاکید بر حضرت حافظ و حضرت شمس تبریزی و ایجاد پل فرهنگی و علمی بین این دو شهر شیراز و خوی را از اهداف این تفاهمنامه عنوان کرد.

کد مطلب 1146290

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