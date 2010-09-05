پنج استخر ورزشی آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، علی ملااحمدی عصر یکشنبه در جریان بهره برداری از استخر سرپوشیده یادگار امام چالدران افزود: درحال حاضر پنج استخر ورزشی در شهرستانهای سردشت، ماکو، شاهین دژ و خوی هر کدام با صرف اعتبار بالغ بر 12 میلیارد ریال در دست ساخت هستند.

وی ادامه داد: استخر ماکو تا یک ماه آینده و مابقی نیز در سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

ملااحمدی یادآورشد: با بهره برداری از استخرهای در دست ساخت تعداد استخرهای استان به 18 واحد خواهد رسید.

استخر سرپوشیده یادگار امام (ره) چالدران با زیربنای یک هزار و 500 متر مربع با صرف اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال ساخته شده و دارای امکانات، جکوزی، سونای خشک و بخار با ظرفیت خدمات دهی به 110 نفر در هر نوبت است.

با بهره برداری از این استخر مساحت فضاهای سرپوشیده شهرستان چالدران به 10 هزار متر مربع افزایش یافت.