پنج استخر ورزشی آذربایجان غربی آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، علی ملااحمدی عصر یکشنبه در جریان بهره برداری از استخر سرپوشیده یادگار امام چالدران افزود: درحال حاضر پنج استخر ورزشی در شهرستانهای سردشت، ماکو، شاهین دژ و خوی هر کدام با صرف اعتبار بالغ بر 12 میلیارد ریال در دست ساخت هستند.
وی ادامه داد: استخر ماکو تا یک ماه آینده و مابقی نیز در سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.
ملااحمدی یادآورشد: با بهره برداری از استخرهای در دست ساخت تعداد استخرهای استان به 18 واحد خواهد رسید.
استخر سرپوشیده یادگار امام (ره) چالدران با زیربنای یک هزار و 500 متر مربع با صرف اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال ساخته شده و دارای امکانات، جکوزی، سونای خشک و بخار با ظرفیت خدمات دهی به 110 نفر در هر نوبت است.
با بهره برداری از این استخر مساحت فضاهای سرپوشیده شهرستان چالدران به 10 هزار متر مربع افزایش یافت.
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