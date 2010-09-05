طالبان نامزدهای انتخاباتی را تهدید به ترور کرد/ زخمی شدن 3 پلیس در انفجار قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان طالبان تهدید کردند نامزدهای شرکت کننده در انتخابات آتی پارلمانی این کشور را ترور خواهند کرد.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی این گروه شبه نظامی با اعلام این مطلب گفت : ما از مردم می خواهیم که در این انتخابات شرکت نکنند، هر شخص و گروهی که با این انتخابات همکاری کند مورد هدف ما قرار خواهد گرفت.

طالبان مدعی است انتخاباتی را که دولت افغانستان برگزار می کند، غیرقانونی است. ملا عمر سرکرده طالبان افغانستان هر انتخاباتی را در این کشور تحریم کرده است.

این در حالی است که طی هفته های اخیر سه نامزد انتخابات پارلمانی و هفت نفر از کارکنان ستادهای انتخاباتی در حملات طالبان کشته شده اند.

در انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار است در هجدهم سپتامبر برگزار شود بیش از 2 هزار و 500 نفر برای تصاحب 249 کرسی پارلمان این کشور موسوم به ولسی جرگه نامزد شده اند.



خبرگزاری شینهوا نیز از زخمی شدن سه نیروی پلیس افغان در انفجار یک بمب کنار جاده ای در بخش جنوبی شهر قندهار خبر داد. این انفجار حوالی ظهر امروز در مسیر خودروی گشتی این نیروها روی داده است. بمبهای کنار جاده ای یکی از مرگبارترین سلاحهای شبه نظامیان علیه نیروهای ناتو و دولتی افغانستان است.

گفتنی است ولایت قندهار در همسایگی ولایت هلمند از جمله مناطق ناامن در جنوب افغانستان بوده و طی این سالهای شاهد گسترش فعالیتهای تروریستی شبه نظامیان طالبان بوده است.